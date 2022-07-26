Çiçek Takası Uygulamasının Şimdiki Adresi Beşevler Metrosu Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ilkini Batıkent Metro İstasyonu'nda hayata geçirdiği 'Çiçeğim Takas' uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan ABB şimdi de Beşevler Metro altında çiçek takası uygulamasını başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ve çevre dostu projelerini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile ilki Batıkent Metro İstasyonu'nda hayata geçirilen 'Çiçeğim Takas' uygulaması şimdi de Beşevler Metro altında açılan stant ile devam ediyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulama yoğun ilgi görüyor. ABB Çevre, Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, başkentlilerden tam not alan yeni uygulama hakkında "Uygulamamıza ilk etapta Batıkent Metrosu'nda başladık. Oradaki karşılaştığımız yoğun ilgiye bakarak devamını sağlama kararı aldık. Bugünkü adresimiz Beşevler Metrosu. Bir hafta boyunca 10.00-19.00 saatlerinde ücretsiz bir şekilde vatandaşımızın elinde bulunan çiçeklerin takasını sağlayıp, bakımlarını gerçekleştireceğiz. Beşevler'den sonra diğer Metro ve Ankaray istasyonlarında takas uygulamasına devam edeceğiz. Vatandaşlar uygulamaya çok ilgi gösteriyor, pozitif geri dönüşler alıyoruz" dedi.

"FARKLI ÇİÇEKLERLE TAKAS YAPTIM, YENİ ÇİÇEKLERİM OLDU"

Farklı tarihlerde ve farklı adreslerde kurulacak stantlar aracılığıyla sürdürülecek olan çiçek takas uygulaması, Beşevler Metro altında 25-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında devam edecek. Çiçeklerini bakım yaptırmak ve takas yapmak için Beşevler Metro altına gelen vatandaşlar ise uygulamayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Huriye Akdemir: "Uygulamayı çok beğendim. Çiçekler birbirinden güzel ve bakamadığım çiçeklere buraya bakıma getireceğim."

Ayşegül İfrazlı: "Çok güzel bir proje olmuş. Kadınları da bu projede düşünmüşler. Evimdeki çiçekleri buraya teslim edeceğim ve bakımını yaptıracağım."

Şengül Gülen: "İşe gidip gelirken fark ettim. Arkadaşlardan bilgi aldım. Evimde aynı çiçekten fazla vardı onları buraya getirdim. Farklı çiçeklerle takas yaptım, yeni çiçeklerim oldu."

Yasemin Eşkin: "Sabırsızlıkla 25 Temmuz'u bekledim çiçekleri getirmek için. Harika bir uygulama olmuş. Çiçeklerim hastalanmıştı şimdi burada bakımını yaptılar. Pırıl pırıl olmuş çiçeklerimi aldım, bu renkli proje için teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel