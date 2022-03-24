Çiçeği burnunda öğretmenler Zeytinburnu'nu gezdi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Göreve yeni başlayan öğretmenlere ilçenin sahip olduğu kültürel değerleri yakından tanıtmak için geziler düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi, ilçeyi rehberler eşliğinde tanıttı.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçeye ataması gerçekleşen 178 öğretmene Zeytinburnu'nun kültürel miraslarını tanıtmak için 'Kültür Gezisi' etkinliği düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği gezide Kazlıçeşme Sanat'ın sergi alanı, Mozaik Müzesi, sanat kütüphanesi, Merzifonlu Camii, Fatih Camii, Yedi Şehitler, Derya-ı Ali Baba, Erikli Baba Türbesi, Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Dr. Ziya Gün Parkı, AKDEM, Millet Bahçesi, Millet Camii, Emekliler Kıraathanesi, Taziye Evi inşaat alanı, Zeytinburnu Buz Pisti, Bilim Zeytinburnu Millet

Kıraathaneleri, Seyyidnizam Külliyesi Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması, Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Merkezefendi Külliyesi, Zeytinburnu Kitapçısı ve Nağmedar gibi önemli lokasyonlar rehber eşliğinde ziyaret edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel