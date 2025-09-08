Haberler

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dan Partisinin İstanbul İl Başkanlığına Polis Ablukasına Tepki

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, partisinin İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki göstererek, "CHP hiçbir baskıya boyun eğmez, demokrasiye zincir vurulamaz" dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ın polis tarafından ablukaya alınmasına tepki gösterdi. Dural, yaptığı açıklamada, CHP'nin bu ülkenin kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, "Bizim kapılarımız halka daima açık olmuştur, bundan sonra da açık kalacaktır" ifadesini kullandı.

Bir siyasi partinin il başkanlığının iktidarın talimatıyla polis barikatlarıyla kuşatılmasını demokrasiye ve siyasi partilerin varlık hakkına açık bir saldırı olarak nitelendiren Dural, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da yaşananlar, sadece CHP'ye değil, milletimizin iradesine yapılmış bir baskıdır. İktidar, sandıkta kaybettikçe devletin imkanlarını bir baskı aracı olarak kullanmakta, muhalefeti susturmak için güvenlik güçlerini siyasete alet etmektedir. Bu kabul edilemez."

Partisinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini belirten Dural, "Biz bu ülkenin bağımsızlığı, demokrasisi ve hukuk devleti için mücadele ediyoruz. İstanbul İl Başkanlığımızın kapısı nasıl halkımıza açıksa, mücadelemiz de halka daima açık olacaktır. Demokrasiye zincir vurulamaz, CHP'ye kelepçe takılamaz" dedi.

