CHP Yalova Milletvekili Becan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanımız Olarak Göreceğiz. Biz İnanıyoruz, Başaracağız"

CHP’den 14 Mayıs seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilen Tahsin Becan, "Elimizden geleni fazlasıyla yaptık, çok iyi de çalıştık, çok iyi de sonuç aldık. Tabi 3-4 bin oyla ikinciyi kaybettik. Onun için birazcık moralimiz bozuk ama inşallah onu da cumhurbaşkanlığını kazanarak taçlandıracağız. Buna son derece de inancımız yüksek. Biz inanıyoruz, başaracağız” dedi.

NEDİM GÜLER

CHP'den 14 Mayıs seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilen Tahsin Becan, "Elimizden geleni fazlasıyla yaptık, çok iyi de çalıştık, çok iyi de sonuç aldık. Tabi 3-4 bin oyla ikinciyi kaybettik. Onun için birazcık moralimiz bozuk ama inşallah onu da cumhurbaşkanlığını kazanarak taçlandıracağız. Buna son derece de inancımız yüksek. Biz inanıyoruz, başaracağız" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İl Başkanı Muttalip Tunç, Merkez İlçe Başkanı Erdem Doğancı, Gençlik Kolları Başkanı Cem Karadağ ve partililerin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

CHP Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç, Yalova ve Türkiye genelinde başarılı olduklarını belirterek, "Parti ve Millet İttifakı olarak başarılıyız. Cumhurbaşkanlığında oldukça başarılıyız. Biz oylarımızı arttığımız gibi cumhurbaşkanının oylarının oldukça düştüğünü görüyoruz. Yani kısaca adam kazanamadı. Olay bu. İkinci tura kaldı, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu seçimi kazanacağız. Biz bu cumhurbaşkanlığını alacağız" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'den Yalova milletvekili seçilen Tahsin Becan, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Becan, şunları söyledi:

"Elimizden geleni fazlasıyla yaptık, çok iyi de çalıştık, çok iyi de sonuç aldık. Tabi 3-4 bin oyla ikinciyi kaybettik. Onun için birazcık moralimiz bozuk ama inşallah onu da cumhurbaşkanlığını kazanarak taçlandıracağız. Buna son derece de inancımız yüksek. Dolaştığımız zaman halktan aldığımız tepki de bu. 15 gün olan bu süreyi aynı performansla devam edeceğiz. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanımız olarak göreceğiz. Hep söylenen şu var, Meclis çoğunluğu falan. Meclis çoğunluğunun hiçbir önemi yok başkanlık sisteminde. İnşallah da Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman onlar da dengelenecek. Türkiye'ye bir özgürlük istiyorsak, demokrasi geri gelsin istiyorsak bunu da yapmak zorundayız. Bu artık parti meselesinden çıktı. Türkiye'nin demokrasiyi tekrar kazanması için özgürlüğümüzde tekrar dönmemiz için parti gözetmeksizin tüm halkın buna karar vermesi lazım. Bize düşen öncelikle Yalova halkı ile ilgili isteklerimiz, arzularımız. Yalova halkına da gösterdiği teveccüh için oyları ile bizi milletvekili olarak görevlendirdiği için tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah milletvekilliği görevinde de hangi partili olduğuna, nereli olduğuna bakmadan hizmet veremeye çalışacağım. Buradan Ahmet, Meliha vekilimizi de kutluyorum. Onlarla Yalova hangi yatırım gelecekse, doğru olan neyse birlikte projeleri yapıp Yalova'ya katkı sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızı da 15 gün sonra başımız da görürsek bizden mutlusu olmaz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

"TAMAMEN PSİKOLJİK BASKI YAPTILAR"

Anadolu Ajansı'nın veri paylaşımı hakkında da konuşan Becan, "Bizde de başka bir veri kurulmuştu. Orada aldığım veriler farklı, onlarınki farklı ama onların tam zamanında yansıttığı veriler maalesef AK Parti'nin güçlü olduğu sandıkları önce açtılar. Hatırlayın ilk yüzde 60 öndeydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek olduğu sandıkları sonlara doğru verildi. Tamamen psikolojik baskı yaptılar. Aslında hiçbir anlamı da yok. Sonuçta eninde sonunda doğru olan neyse o çıkacaktı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Gençlere güvendiklerini söyleyen Becan, ikinci tur ile ilgili de "Gençlere güvencimiz çok çünkü gençler için bu zaman kadar hiçbir şey yapılmadı. Gelecekte hayatlarında bir şeyler yapılmasını istiyorlarsa mutlaka Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeleri gerekir. Yoksa gençlerin çoğu niye yurtdışına gidiyor? Niye terk ediyor Türkiye'yi. Çok mutlu olsalardı burada kalırlardı. Bu vatan bizim burada kalmak için yaşamımızı sürdürmek için bizim Kılıçdaroğlu'ndan başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

"YALOVA'NIN YÜZDE 70'İ AK PARTİ'Yİ İSTEMİYOR"

Yalova'da İYİ Parti ile oyların toplandığında AK Parti'yi geçerek 2 milletvekili çıkarma şansının bulunduğu ancak bu ortaklığın neden sağlanamadığı sorusunu yanıtlayan Becan, şunları söyledi:

"Bu tamamen genel merkezimizin kararı, İYİ Parti kendi vekilleriyle yarışa dahil oldu, belki de vekil çıkarabileceğini düşündü. Bana göre hata mı? Hata olmuş ama bu istemeyerek yapılan bir hata. İYİ Parti eğer 2 ve 3. sırada bizimle olsaydı tabi ki 2 milletvekilliği garantiydi. Buna saygı duyuyoruz, herkesin bir adayı var bu bir yarıştı. En azından şunu görüyoruz Yalova'nın toplam oylarına baktığınız zaman AK Parti'nin oyları yüzde 30 bandında. Yalova'nın yüzde 70'i demek ki AK Parti'yi istemiyor. Bakın 2 vekili var, belediye gücü var, iktidar gücü var ama yüzde 30 alabilmiş. CHP ve Millet İttifakı'nı topladığınızda yüzde 70'lik oy oranımız var. AK Parti için başarı değil bu seçim bizim için başarı ama maalesef yeni yapılan seçim sistemi bana göre de doğru değil. Yüzde 30 alan 2 tane vekil çıkartıyor. Tam tersine eski sistem daha doğruydu. En çok oy alan 1 tane vekil çıkarması ve 2, 3 diye gitmesi lazımdı. Yüzde 30'un okeylediği bir partinin 2 vekille temsil edilmesi doğru mu, değil. Doğru bir tane ama bunlar hep yanlış kararların sonuçları.

Becan, AK Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile henüz görüşmediğini, ilerleyen günlerde karşılıklı telefonlaşarak birbirlerini tebrik edeceklerini belirtti.

"İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ"

İkinci tur oylamanın Kılıçdaroğlu lehine dönmesi için nasıl bir çalışma yürütüleceğine ilişkin bir soru üzerine de Becan, şunları söyledi:

"Özellikle Sinan Oğan'ın aldığı oyların çoğunluğu tahmin ediyorum gençlerden. Gençlerin çoğu siyasetten uzak, kararsız jenerasyon olarak kendilerine yakını hisseder, tanımasa bile. Onun için şu anda en çok gençlere güveniyoruz. Gençlerin de geleceği düşündüğü zaman, özellikle onların da yaşamını değiştiren özgürlüğü düşündüğü zaman Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini ben adım gibi eminim. Sinan Beye oyunu verdi, durumu gördü, kendi de tatmin oldu, ikinci turda Erdoğan'a verir mi? Vermez tabii ki. Onun için onlara güvenimiz sonsuz. Başka türlü de bizim ikna edeceğimiz bir sürü AK Partili, MHP'li dostlarımız var. Belki onların içerisinde de hepsinin AK Parti'nin şu anki hükümetin gidişinden memnun olduğuna inanıyor musunuz? Son 5 yılından çok mu memnunlar, elimizden geleni yapmaya çalışacağız, ondan sonrası da kısmet. Biz inanıyoruz, başaracağız. Biz Yalova'da kendimize düşeni yapacağız, inşallah her bölgedeki arkadaşlarımızda inanırlarsa ki haberler öyle geliyor bunu başaracağız."