CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'dan bir yıllık çalışma değerlendirmesi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, milletvekili seçilmesinden bu yana geçen bir yıllık sürede yaptığı çalışmaları anlattı. Çan, " Türkiye'deki durumu da genelde iktidar olacağımız hale getirecek şekilde bir çalışmaya doğru kendi hedeflerimizi belirledik" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, milletvekilliği yaptığı bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarını aktardı. TBMM'de yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Çan, şunları söyledi:

"Muhalefet partisi olarak yasama yetkisi ve olabildiğince yapabildiğince, yürütmede yapılan yanlışları dile getirme hakkı var, yetkisi yok. Ben kısaca şöyle söyleyeyim; yaklaşık 30 haftaya yakın bir süreçte haftada üç gün çalışan bir Meclis'imiz var. Salı, Çarşamba, Perşembe bu süreç içerisinde 50 kez yerinden bir dakika konuşma fırsatı yakalamış bir arkadaşınızım. 12 kez kürsüden 5 ya da 10 dakikalık konuşmalarla toplamda 10 küsur tane soru önergesi, 4 tane araştırma önergesi, 4 tane kanun teklifi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölgelerde tarımsal faaliyetler, emeklilerin sorunlarının görüşülmesi, tarımsal sorunların genel durum ve olası riskleri de kapsayacak şekilde çok yönlü ele alınması, Muğla'da Akbelen Ormanındaki maden arama faaliyetinin büyük genel görüşmelerimiz ve Türk vatandaşların vize başvurularında son dönemde yaşanan red oranlarındaki artış gibi...

"Samsun'daki durumu Türkiye ortalamasının üstüne çıkarmak istiyoruz"

Kapatılan Gülhane Askeri Akademisi'nin tekrar açılmasına dönük bir kanun teklifimiz var. Bir sicil affı, özellikle emniyet personelinde çok ciddi bir talep var. Tüm memurları son 30 yıla yakın neredeyse 20 küsur yıldır yapılmamış bir sicil affı var. Emekliler ve dini bayramlarda ödenen ikramiyenin asgari ücrete endekslenmesi. Bu hemen hemen her milletvekilinin verdiği kanun teklifi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan yurt yönetim memurlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla devlet memurları kanunun da bir değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Ben meslek olarak, hekim sağlık sektöründe çalıştım, 30 yıl boyunca. Hepimizin malumu iktidar milletvekilleri ve ortağının kaldırılan elleriyle burada bir soruya şimdilik kaydıyla ulaşamadık. Bundan sonraki dönemde, önümüzde ki süreçte 2026'da ciddi anlamda bir erken seçim tartışması söz konusu bunu size söyleyebilirim. Belki partimiz açısından da direkt şu anda öyle bir talep yok. Genel başkanımız bunu her ortamda dile getiriyor. Buraya dönük hazırladığımız örgütle birlikte çünkü önümüzde yakın zamanda bir iç seçim gözükmüyor. Tahkimatımızı da yapıp, Samsun'daki durumu Türkiye'ye yansıtmak, hatta Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak şekliyle ve Türkiye'deki durumu da genelde iktidar olacağımız hale getirecek şekilde bir çalışmaya doğru kendi hedeflerimizi belirledik. Dediğim gibi yoğun gündemde 52 hafta geçirdiğimiz 52 haftanın yaz dönemine denk gelmesi, yerel seçiminde verilen arayla birlikte belki 27- 30 hafta arasında bir dönemini, yasama faaliyetinde geçirdik."