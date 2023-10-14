CHP Samsun İl Örgütü, Atakum Sahil Projesine Tepki Gösterdi: "Samsun AKP'li Belediye Başkanlarının Belediyecilik Öğreneceği Staj Yeri ve Yandaşlarına...

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanlığı üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; Kurupelit Marinanın doldurulmasına ilişkin kararı görüşeceği saatlerde Belediye binası önünde toplandı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Samsun kenti, AKP'li Belediye başkanlarının yap boz tahtası değildir. Samsun kenti AKP'li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği staj yeri ve yandaşlarına pazarlayacağı ticari bir mal değildir" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı, dün akşam saatlerinde AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak Körfez Marinanın doldurulmasına tepki gösterdi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Orta Doğu Teknik Üniversiteli bilim insanlarının ve konunun uzmanı mühendislerin raporlarına göre mevcut marina iyileştirilebilir durumdadır. Samsun kenti, AKP'li Belediye başkanlarının yap boz tahtası değildir. Samsun kenti AKP'li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği staj yeri ve yandaşlarına pazarlayacağı ticari bir mal değildir" dedi.

"HALKA DAYALI DEĞİL RANTA DAYALI YÖNETİM"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan şunları söyledi:

"Öncelikle Ortadoğu'da bugün son iki haftadır işlenen insanlığa karşı en büyük suç olan, savaşın, çocukların ölümüne sebebiyet veren, kadınların ve masun insanların ölümüne sebebiyet veren savaşın tam karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. Bir başka şeyin tam karşısındayız. Başkanımın söylediği gibi yarım saat sonra karşımızdaki binada Atakum ilçemizin en müstesna yeri olan Kurupelit Marinayla bir karar alınması muhtemel. Bunun tam karşısındayız, bunun için buradayız. Samsun'u 4,5 -5 yıldır yöneten ve halka dayalı değil, ranta dayalı bir yönetim sergileyen, büyükşehir belediye başkanımızın biliyorsunuz son dönemde hızlanan icraatları var, ranta dayalı. Atakum'da Barış bulvarı üzerinde 20 dönüm kadar yeri, imar uygulamasını 3 kat artırarak yeni bir mucizeye imza attı. Onun dışında itfaiye binasını ve olduğu arsayı satılığa çıkardı, iki kez satılığa çıkardı. Son bir haftadır da gündeme getirdiği, Kurupelit Marinanın dolgu sahası haline getirilmesi bunu Ulaştırma Bakanlığı üzerinden yapmaya çalışması üzerinden buradayız. Biz CHP olarak, CHP'nin Meclis'teki milletvekili olarak bunun takipçisi ve önleyicisi, engelleyicisi olmak için her türlü mücadeleyi il örgütümüzle beraber, Atakum ilçe örgütümüzle beraber, bütün üyelerimizle beraber, bunu yapacağız. Ben şimdiden katılım sağlayan herkese, mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Bugün başlayan inancımızın bu süreç tamamlanana kadar, bu uygulamanın engellenmesi sağlanana kadar, aynı motivasyonla herkesten bekliyorum."

"BİLİMSEL DEĞİL ÇALAKALEM PROJE"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:

"Samsun'umuzu doğal ve kültürel zenginlikleri ve mirası ile daha yaşanabilir bir kent olarak gelecek kuşaklara bırakılması siyasi parti farkı gözetmeksizin hepimizin öncelikli görevidir. Ancak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa Demir göreve geldiği günden buyana maalesef Samsun halkına ait doğal zenginlikleri ticari meta olarak görmüş ve Büyükşehir Belediye Meclis'indeki sayısal çoğunluğuna güvenerek doğal ve kültürel varlıklarımızı tek tek rant aracı haline getirmiştir. Şimdi sıra Samsun'umuzun göz bebeği, Karadeniz Bölgemiz için doğal, kültürel ve sosyal açıdan önemli bir değer olan Kurupelit Marinaya gelmiştir. Kurupelit Marinanın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından doldurularak 500 metre açığına yeni bir marina yapılmasına karar verilme aşamasına gelinmiştir. Bu aşamaya nasıl gelindiğini hatırlayalım; 2016 yılında dönemin AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından, bilimsellikten uzak, çalakalem bir proje ile yaklaşık 14 Milyon Dolar tutarında Samsun halkın parası harcanarak, Kurupelit Marina hatalı bir şekilde tamamlanmıştır. Gelinen noktada Kurupelit Yat Limanı'nın mevcut kullanım alanlarının yıkılarak, büyük bir bölümünün dolgu yapılması ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı bir mendirek yapılarak yat limanı tesis edilmesine ilişkin bir karar bugün birazdan Samsun Büyükşehir Belediye Meclis'inde oylanacaktır.

"SAMSUN AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ YAPBOZ TAHTASI DEĞİL"

Bu projenin komisyon görüşmelerine Marina Dayanışması ve Mimarlar Odası temsilcilerinin katılmasına Samsun Büyükşehir belediye başkanının talimatıyla katılmasına izin verilmemiştir. Akademik, hukuki ve toplumsal mutabakat bu projede yoktur. Böyle bir mutabakat arayışı Samsun büyükşehir belediye başkanının geleneğin de de yoktur. Bu proje ile bir önceki dönem AKP'li Belediye başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun halkının cebinden yaklaşık 390 Milyon TL harcayarak çalakalem yaptığı beton imalat ve mendirek yıkılacak, şimdiki AKP'li belediye başkanı tarafından da yaklaşık 700 milyon TL bir bedelle aynı yerde denizimize beton dökülecek. Bu Proje Atakum Sahilinin ölüm fermanıdır. Bu proje Samsun'un ve Samsun halkının deniz ile olan aşkının ve bütünleşmesinin ortadan kaldırılmasıdır, doğaya ihanettir. Öncelikle şunu belirtelim ki; Orta Doğu Teknik Üniversiteli bilim insanlarının ve konunun uzmanı mühendislerin raporlarına göre mevcut marina iyileştirilebilir durumdadır. Samsun Kenti, AKP'li Belediye başkanlarının yap boz tahtası değildir. Samsun Kenti AKP'li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği staj yeri ve yandaşlarına pazarlayacağı ticari bir mal değildir."