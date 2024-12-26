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CHP Rize İl Başkanı'ndan Erken Seçim Çağrısı: Asgari Ücret Yetersiz

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CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasının yetersiz olduğunu belirterek, erken seçim talep etti. Çay üreticisi Saniye Taşçı ise düşük ücretle geçinmenin zorluğunu vurguladı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki göstererek "Artık yeter hemen seçim erken seçim istiyoruz, gelin kaçmayın erken seçim kararı alın halkımıza çektirdiğiniz bu sıkıntılara son verelim" dedi. Çay üreticisi Saniye Taşçı ise  "3 çocuk istiyor, 13 bin lira ile 3 çocuk nasıl yetiştireceksin, nasıl okutacaksın. Çocuğum oldu 30 yaşında onu nasıl evlendireceğim, evlendiremiyorum" diye konuştu.

CHP Rize İl Örgütü, Rize Atatürk meydanında düzenlediği basın açıklamasıyla 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Açıklamaya bazı siyasi parti temsilcileri, sendika ve STK temsilcileri ile vatandaşlar.

Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Artık yeter hemen seçim, erken seçim istiyoruz gelin kaçmayın erken seçim kararı alın halkımıza çektirdiğiniz bu sıkıntılara son verelim. Daha önce de söylediğimiz gibi asgari ücret en az 30 bin lira olsun emekli ücretleri de en az asgari ücret kadar olsun bir kez daha söylüyoruz, geçim yoksa seçim var asgari ücret 30 bin TL'nin altında olursa yokuz, olmazsa mücadeleye varız bu konudaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"Vatandaş sokakta aç geziyor"

Cumhurbaşkanına seslenen çay üreticisi Saniye Taşçı, "Cumhurbaşkanıma söylüyorum 13 lirayla nasıl geçim oluyorsa bize de öğretsin biz de aynisini yapalım. 13 lirayla anca 1 simit alıyorsun başka bir şey yok. 3 tane çocuk istiyor 13 lira ile 3 çocuk nasıl yetiştireceksin nasıl okutacaksın. Çocuğum oldu 30 yaşında onu nasıl evlendireceğim, evlendiremiyorum. Nasıl geçiniyorsa mutfağın gider gelirine göre kendisi de baksın biz de aynısını yapalım. Gençlerin onu açması lazım bu gençler kapandı evlere ne yapacaklar? Çoluk çocuğun önünü açsın, açsın, millet aç aç, vatandaş sokakta aç geziyor" diye konuştu.

İfaket Çakır, "Emine Hanıma bu 22 bin lirayı verelim bakalım bununla nasıl ayı götürecek yani bununla nasıl çocuk okutulacak, kira nasıl verilecek, pazar nasıl olacak, yani bunalıma sokmayın bizi, milleti intihara sürüklemeyin kolaylık gösterin. Milletin işi ile oynamasın" şeklinde konuştu.

Ahmet Çelik, adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, Rize'nin evladısın ama bak 200 lira bir poşet, bir peynir oldu 200 bir teneke yağ oldu 300 lira bu halk ne edecek şaşırdı kaldı. İyi bak iyi düşün asgari ücreti de 30 bin lira yap ve emekli maaşını da yap bir şeyler daha millet rahat etsin daha ne diyeyim" dedi.

CHP Rize İl Başkanı'ndan Erken Seçim Çağrısı: Asgari Ücret Yetersiz
Kaynak: ANKA / Yerel
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