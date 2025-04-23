CHP Rize İl Başkanı'ndan 23 Nisan Törenine İtiraz

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenini sonradan eklediğini ifade ederek, "Bizim itirazlarımız üzerine yeni davetiyeye çelenk koyma töreni eklendi. Biz itiraz etmesek belki çelenk koyma töreni yapmayacaklardı" dedi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı etkinliklere dair davetiyeleri siyasi parti, meslek örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına gönderdi.

İlk gönderilen davetiyede Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni olmamasına tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Deniz, itirazları üzerine davetiyenin yeniden düzenlendiğini savundu.

Deniz, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, iki davetiyeyi de göstererek, Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk davetiyesinde Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni bulunmadığını, buna itirazlarının ardından gönderilen ikinci davetiyede ise törenin programa eklendiğini anlattı.

Deniz, "Biz itiraz etmesek, belki çelenk koyma töreni yapmayacaklardı fakat itirazımız üzerine çelenk koyma törenini de eklemişler" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili düşüncelerini daha önce de ifade ettiklerini belirten Deniz, "Kendisinin tarafsızlığından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine bağlı olacağından şüphelerimiz olduğunu söylemiştik. Çok geçmeden bu olayı da sizlerin bilgilerinize sunmuş oluyoruz" dedi.