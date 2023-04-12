Chp, Ödemiş'te Kılıçdaroğlu'nun Seçim Ofisini Açtı. CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: "Bizi Bölmeye Çalışıyorlar Ama Toplumun Birleşmeye İhtiyacı Var"

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kiraz ilçesinde verdiği seçim startının ardından bugün Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde milletvekili adaylarını halkla buluşturmaya devam ediyor. Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te seçim ofisinin açılışı yapılırken; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bizleri bölmek istiyorlar ama toplumun birleşmesi lazım” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kiraz ilçesinde verdiği seçim startının ardından bugün Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde milletvekili adaylarını halkla buluşturmaya devam ediyor. Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te seçim ofisinin açılışı yapılırken; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bizleri bölmek istiyorlar ama toplumun birleşmesi lazım" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı dün İzmir'in Kiraz ilçesinde gerçekleştirdiği aday tanıtım ve Cumhurbaşkanlığı seçim ofisi açılışının ardından çalışmalarına bugün Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde devam ediyor. CHP Heyeti'nin ilk durağı Ödemiş ilçesi oldu.

Ödemiş'teki programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra ilçe başkanları ve CHP İzmir 2'nci Bölge Milletvekili adayları katıldı. CHP'liler ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

"BİZLERİ BÖLMEK İSTİYORLAR AMA TOPLUMUN BİRLEŞMEYE İHTİCAI VAR"

Açılışta konuşan Şenol Aslanoğlu, "Aslında var olan gerçeği hepimiz biliyoruz. Bizleri birbirimizden ayırmak istiyorlar, toplumu kamplaştırmak istiyorlar, şucu bucu diye bizleri bölmek istiyorlar. Ama toplumun birleşmeye ihtiyacı var. Toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bizler önce altı parti yan yana geldik, ortak politikalar konusunda netleştik, kucaklaştık şimdi sizlerle kucaklaşmaya geldik, tüm bu toplumla kucaklaşmaya geldik. Bugün kadınlarımızla, gençlerimizle, çiftçilerimizle, esnafımızla buluşmaya geldik" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ LAİK OLDUĞU ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Milletvekili adayları adına konuşan Rahmi Aşkın Türeli de "Bu iktidar 30-35 gün sonra değişecek ve iktidara geleceğiz ve Türkiye'yi layık olduğu şekilde yöneteceğiz. Bu ülkenin kaynaklarını bu ülkenin insanlarına vereceğiz" diye konuştu.

"RİCA EDİYORUM BİZİ İKTİDARIN BELEDİYESİ YAPIN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:

"Gerçekten olağanüstü güzel memlekette bu olağanüstü coğrafyada hep birlikte çok daha güler yüzle sağlıkla, huzurla yaşayabileceğimiz bir geleceğin eşiğindeyiz. Çok az kaldı. Göreceksiniz bir şey değişecek her şey değişecek. Rica ediyorum bizi iktidarın belediyesi yapın."

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. CHP Heyeti, açılışın ardından ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.