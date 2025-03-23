CHP'nin Ön Seçiminde Rekor Katılım: 14 Bin 679 Oyu Ekrem İmamoğlu Aldı

Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimlere Van'da 40 sandıkta 14 bin 679 kişi sandık başına gitti. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Bu ne demektir; bu kentte insanlar bu kentte haksızlığa, zulme resmen haykırıyorlar. Hukukun birilerinin sopası şekilde kullanılmasına toplum rıza göstermiyor" dedi. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ise, " Ekrem İmamoğlu'nun milletin adayı olduğunun bir sonucu ortaya çıktı" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Van'da 14 bin 679 kişi sandık başına gitti. Van'da sandık başına giden CHP'ye üye sayısı 5 bin 507 kişi yani yüzde 85 rekor katılım oldu. Ayrıca üyelerin dışında 9 bin 172 kişi dayanışma oyu verdi.

"Toplumu hukuk sopasıyla dizayn etmeye çalışıyorlar"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "5 bin 507 üyemiz oy kullandı. Dayanışma sandıklarında 9 bin 172 kişi gelip tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda oy kullandı. Toplamda 14 bin 679 insan oy kullandı. Bu ne demektir; bu kentte insanlar bu kentte haksızlığa, zulme resmen haykırıyorlar. Hukukun birilerinin sopası şekilde kullanılmasına toplum rıza göstermiyor. Artık burada siyasi bir mühendislik yok değerli arkadaşlar. burda resmen bir müteahhitlik var. Toplumu hukuk sopasıyla dizayn etmeye çalışıyorlar. Van halkı da hepsine çok teşekkür ederiz üyelerimize, Van halkına. Van halkı bu zulme son vermek istedi. Bu iradeyi ortaya koydu. Umarım gerekli olan merciler bu haykırışı duymuş olurlar" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, "Van'da olduğu gibi Türkiye geneli kullanılan oylara baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmadığı artık milletin adayı olduğunun bir sonucu ortaya çıktı. Artık Ekrem İmamoğlu milletin adayı olarak teşhir edilmiş oldu. Ben destek olan, katkı sunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.