CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İmamoğlu İçin İlk Oylar Kullanıldı

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için oy kullanma işlemi için Akçakoca'da vatandaşlar sandığa gitti. İmamoğlu'nu destek amacıyla gelen bir vatandaş, "Ülkemizde haksız ve hukuksuzluğa karşı için geldim ve oyumu İmamoğlu için kullanacağım. Genç ve dürüst bir insan, ülkemizi yöneteceğine inanıyorum" şeklinde ifade etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için oy kullanma işlemi için Akçakoca'da vatandaşlar sandığa gitti. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Nurol Badonoz, "Sabahın erken saatlerinde yoğun bir şekilde vatandaşlarımız akın etti, özellikle İmamoğluna destek amacıyla gelen vatandaşlarımız çok yoğun, Türkiye rekoru kıracağız. Destek sandığımızın yanında çocuklar içinde sandığımız var, çocuklarda dileklerini yazıp özellikle gençlerimizin düşünceleri için sandık koyduk dileklerini yazıp atabilecekler, vatandaşlarımız çok hassas gelen destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Destek amacıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlar, İmamoğlu kararına ilişkin, "Çok üzülüyoruz, onu çok seviyoruz" dedi. Eski MHP İlçe Başkanı olduğunu söyleyen bir vatandaş, MHP'den istifa ettiğini belirterek, "Destek için geldim ve İmamoğlu'nu destekliyorum, bundan sonra buradayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlunu destek amacıyla gelen bir vatandaş ise "Ülkemizde haksız ve hukuksuzluğa karşı için geldim ve oyumu İmamoğlu için kullanacağım. Genç ve dürüst bir insan, ülkemizi yöneteceğine inanıyorum" dedi.