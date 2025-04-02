CHP'nin Boykot Çağrısına Esnaf Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan ve doğrudan yerli ve milli markaları hedef alan boykot girişimi, toplumda büyük tepki uyandırdı. Ana muhalefetin 2 Nisan günü alışveriş yapmama çağrısına karşı AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, tarihi Hanlar Bölgesi ve Gürsu ilçesinde esnafları ziyaret ederek desteklerini iletip alışveriş yaptı. Bursalı esnaflar da boykotun halktan karşılık bulmadığını belirterek, "Bayram süresince ve sonrasındaki bugün yaptığımız satışlar bize ilaç gibi geldi" dediler.

İl Başkanı Gürkan, CHP'nin milli sermayeye yönelik bu tutumunu sert sözlerle eleştirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Maalesef yerli ve milli sermaye düşmanlığının bu denli açık bir şekilde ortaya konduğuna ilk defa şahit oluyoruz. Daha önce 'helalleşme' söylemiyle topluma umut verenler, bugün 'hesaplaşma' diliyle ekonomik ayrıştırmayı körüklüyor. Şirket isimleri vererek vatandaşlarımıza hedef göstermeleri ve milli markalarımızın itibarına zarar vermeleri kabul edilemez. Biz her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimizi ve milletimizi yerli üreticilerimize destek olmaya davet ediyorum."

Esnaflar da ana muhalefet partisinin bu çağrısına tepki göstererek, yerli işletmelere zarar verecek her türlü girişimin karşısında olduklarını belirtti. Ekonomik kalkınmanın yerli üretim ve milli sermaye ile mümkün olacağını vurgulayan esnaflar, siyasetin ticarete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ekonomik istikrara zarar verecek her türlü girişime karşı durmaya devam edeceklerini, emeğin ve alın terinin yanında olacaklarını söyledi.

Gürsu'daki ziyaretin ardından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne geçen Davut Gürkan, Tuzpazarı, Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde esnafı ziyaret ederek boykot kararına tepki gösterdi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan esnaftan alışveriş yaparak boykot kararına olan tepkisini dile getirirken boykot çağrılarına karşı, Bursa'nın köklü ticaret geleneklerini yaşatan esnaflarla her daim birlik içinde olduklarını vurguladı.

Esnaflar da ticaretin siyasete karıştırılmamasını isteyerek, "Bu tür çağrılar küçük ve orta boy esnafa ve ekonomimize zarar veriyor. Zaten bu bilince sahip vatandaşlarımız da esnaf ve sanayicimize destek çıktı. Boykot karşılık bulmadı. Bayram öncesi ve sonrasındaki hareketlilik esnafa ilaç gibi geldi" dediler. - BURSA