CHP Milletvekili Köksal'ın babası vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın babası vefat etti.

Köksal'ın emekli öğretmen olan babası İsmail Pala'nın Ankara'da vefat ettiği, cenazesinin gün içerisinde Afyonkarahisar'a getirileceği öğrenildi. Pala için ayrıca yarın cenaze töreni gerçekleştirileceği ve ardından toprağa verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR