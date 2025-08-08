CHP Lideri Özgür Özel'in İddiaları Sonrası Avukata Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde iddialarda bulunduğu avukat Mehmet Y. hakkında soruşturma başlattı. Avukat, Antalya'da yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla konuşmasında hakkında iddialarda bulunduğu avukatla ilgili resen soruşturma başlattı. Avukat, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde iddialarda bulunduğu avukat Mehmet Y. hakkında resen soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şahsın Antalya Serik ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. 'Nüfus Ticareti' suçuyla gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
