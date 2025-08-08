CHP Lideri Özgür Özel'in İddiaları Sonrası Avukata Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde iddialarda bulunduğu avukat Mehmet Y. hakkında resen soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şahsın Antalya Serik ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. 'Nüfus Ticareti' suçuyla gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel