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CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Milletimizin başı sağ olsun'

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Milletimizin başı sağ olsun"

Yerel Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyon sonucu şehit olan askerlere ilişkin, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyon sonucu şehit olan askerlere ilişkin, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak Yerel Haberler

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