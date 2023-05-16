CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Milletimizin başı sağ olsun'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyon sonucu şehit olan askerlere ilişkin, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyon sonucu şehit olan askerlere ilişkin, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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