CHP'li Yıldızlı, Şavşat'ta Esnaf Ziyaret Etti... 8 Kiloluk Karpuz 490, 1 Domates İse 66 Lira Geldi

CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Artvin'in Şavşat ilçesinde esnaf ziyareti sırasında 8 kiloluk karpuzun 490 lira, bir domatesin 66 lira olduğunu görünce ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. 'Askıda çay' uygulamasına da destek verdi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Harun Özgür Yıldızlı, CHP'nin başlattığı "İktidar Yürüyüşü" kapsamındaki saha çalışmaları sırasında Artvin'in Şavşat ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Yıldızlı'nın ziyaret ettiği bir manavda yaklaşık 8 kiloluk karpuzun fiyatı 490 lira, bir markette ise 1 domates 66 lira geldi. Yıldızlı, "500 liralık karpuza artık yedi kişi ortak girebilir" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Harun Özgür Yıldızlı, Artvin'in Şavşat ilçesinde yurttaşlarla konuştu. Yıldızlı'nın ziyaret ettiği yurttaşlar ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

Bir çay ocağında çayın kaç lira olduğunu soran Yıldızlı'ya işletmeci, "Çay 15 lira. Bizde veresiye çay yok ama askıda çay var" dedi. Bunun üzerine Yıldızlı, "Ben de katkı vereyim, gelene verirsiniz" ifadelerini kullandı ve askıda çay kumbarasına destek verdi.

İşletmeci, emeklilerin artık birbirine çay ısmarlayamadığını anlattı. Yıldızlı da, "Her şeyi gördük, şimdi askıda çay kampanyasını da görüyoruz" dedi.

"500 LİRALIK KARPUZU ANCAK 7 KİŞİ BİRLİKTE ALABİLİR"

Şavşat'taki bir manavda fiyatları inceleyen Yıldızlı, tartılan yaklaşık 8 kilogramlık karpuzun 490 lira olduğunu öğrenince, "500 liralık karpuza artık yedi kişi ortak girebilir. Vatandaş temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Karpuzu bir kenara bırakalım; domatese, bibere ulaşamıyor. Bir domates olmuş 60 lira, kilosu 150 lira" dedi.

Esnaf ise işlerin durgun olduğunu belirterek, "Vatandaşta para yok. Eskiden iki kilo alan şimdi iki tane alıyor. Mallar tezgahta kalıyor, çürüyor. Herkesin durumu aynı" ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen bir elektrikçi de yaz aylarında hareketlilik olduğunu ancak yılın büyük bölümünde işlerin durgun geçtiğini anlatarak, "Sadece üç ay işlerimiz iyi, diğer dokuz ay esnaf kan ağlıyor" diye konuştu.

Bir markette domates fiyatlarını inceleyen Yıldızlı, domateslerin kilosunun 130 ila 150 lira arasında değiştiğini öğrendi. Tartılan bir domatesin fiyatı ise 66 lira çıktı. Bunun üzerine Yıldızlı, "Artvin'in Şavşat ilçesinde markette bir domatesin tanesi 66 lira. Emekli domatese ulaşamıyor. Türkiye'nin geldiği durum maalesef bu. İnsanlar evlerine artık tane ile domates almak zorunda kalıyor. Esnafın da durumu kötü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
