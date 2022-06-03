CHP'li Süllü, "Sosyal Medyaya Yaptırım" Düzenlemesini Değerlendirdi: "Ülkeyi Perişan Ettik, Ama Duyulmasın' Derdine Düştüler" - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Aksaray'da; internet medyası ve sosyal medyaya yaptırım öngören yasa teklifini değerlendirdi. Süllü, "Bir sansür yasasıdır bu. 'Biz bu ülkeyi perişan ettik, ama duyulmasın' derdine düştüler. Seçim öncesi korkuyorlar. Tükenmişliklerini biliyorlar. Artık bu tükenmişliklerini 'nasıl gizleriz' derdine düştüler" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Aksaray'daydı. Süllü ve Tekin, CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Süllü, burada gündemdeki konuları değerlendirdi. Süllü, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yasa aslında internet gazetelerine, birkaç yerel medyaya birkaç havuç sunuyor. Ama aslına bakıldığında yasa, tamamen bir sansür yasası. 10 bin tane basın kartı dağıtacaklarını söylüyorlar. Soruyoruz, kime dağıtacaksınız? Cevap yok.

Bilgi kirliliğini önlemek için çıkarılan bir yasa gibi… AKP'nin tükenmişliğinin… Sosyal medyadan korkuyorlar. Facebook'un, Google'ın… Temsilcilerini dinledik, orada. Bu yasanın hiçbir şeye çözüm getirmediğini söylüyorlar. Ama ısrarla bu kurumları dinlemeden; bilimsel, akademik kurulları dinlemeden, basın sendikalarını dinlemeden… Hiç kimsenin görüşünü almadan. Sarayda yasalar yapılıyor. İnanın imzası olan milletvekilinin haberi yok, ne getirdiğinden?

Dezenformasyon, kime göre? Sosyal medyayı kontrol altına almak adına… Ama sorunların hiçbirine çözüm getirmeyen bir yasa geliyor. Her madde için önergelerimizi sunduk. Kendileri de biliyor, altında imzası olan milletvekilleri de yasanın doğru olmadığını biliyorlar. Ama saraydan talimat öyle geldiği için, İletişim Başkanlığı'ndan talimat öyle geldiği için, muhtemelen hiçbir madde değişmeden o şekilde geçecek yasa.

Sorunları düzeltmek yerine, olan sorunları insanların ortaya koymasını, sosyal medya aracılığıyla engellemeye dönük bir yasa bu. Bir sansür yasasıdır bu. Çok açık ve net. 'Biz bu ülkeyi perişan ettik, ama duyulmasın' derdine düştüler. Tamamen ona yönelik. Biliyorsunuz, belli kanallara inanılmaz yaptırımlar uyguluyorlar. Seçim öncesi korkuyorlar. Tükenmişliklerini biliyorlar. Artık bu tükenmişliklerini 'nasıl gizleriz' derdine düştüler."

ANKA / Yerel