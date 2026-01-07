CHP'li Özdağ'dan Ak Parti'ye "21 Bin Üye" Tepkisi: "Bu Sayıları Tüik mi Hazırladı?"
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse’nin parti üye sayılarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özdağ, ilçe başkanlarıyla birlikte CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında, AK Parti’nin kamuoyuna sunduğu rakamların gerçekle örtüşmediğini söyledi.
Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR
(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'nin "partiye 21 bin yeni üye kazandırdıklarına" ilişkin iddiasını değerlendirirken, "28 bin 75 lira sefalet ücretine mahküm ettiğiniz asgari ücretliler mi size üye oldu? Maaşına sadece yüzde 12,19 zam yapılan emekliler mi size koştu? Zararına tarlasını süren, çeltikte, fındıkta piyasaya teslim ettiğiniz çiftçiler mi size koştu? Siftah yapmadan tezgah kapatan esnaf mı size üye oldu? Hayalleri çalınan gençler mi size katıldı? Geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğuna süt dahi alamayan Samsunlu hemşehrilerimiz AKP'ye akın akın üye mi oldu?" diye sordu.