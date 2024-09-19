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CHP'li Onbaşıoğlu'ndan TOKİ Eleştirisi: Rant Merkezi Haline Getiriliyor

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CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Selçuk'ta TOKİ konutlarının dağıtım sürecinin şeffaf olmadığını ve ilçenin rant merkezi haline getirilmeye çalışıldığını ifade etti. Onbaşıoğlu, TOKİ'den konut çıkan kişilerin çoğunun ilçe dışında ikamet edenler olduğunu ve sürecin muğlak olduğunu vurguladı.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ilçede bugüne kadar kurası çekilen TOKİ konutlarının kimlere verildiğine ilişkin sürecin şeffaf işlemediğini, Selçuk'un TOKİ eliyle rant merkezi haline getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Onbaşıoğlu, "AKP hükümetinin ülkede neler yaptığını biliyoruz. Kendi eş, dost ve arkadaşlarına, yakınlarına nasıl ihaleler, neler peşkeş çektiklerini biliyoruz. Kendi keyfi uygulamalarının TOKİ üzerinden de gerçekleştirildiğini düşünüyorum" dedi.

TOKİ'nin İzmir'in Selçuk ilçesinde başlattığı ve bir bölümünün yapımı devam eden konutlara ilişkin rant iddiası gündeme geldi.

CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ilçede bugüne kadar kurası yapılan TOKİ konutlarının kimlere verildiğine ilişkin bilgi verilmediğini kaydederken, ilçe dışında ikamet eden vatandaşlara da kuradan konut çıktığını ifade etti. Konutu olan isimlere de TOKİ'den konut çıktığını belirterek, Selçuk'un TOKİ eliyle rant merkezi haline getirilmeye çalışıldığını söyledi.

"Bundan önceki konutlar kimlere verildi?"

İlçede inşa edilen ve edilecek olan TOKİ'lerin kurada kimlere verildiği konusunda sürecin şeffaf yürütülmediğini belirten Onbaşıooğlu, "6 bin konutumuz inşa edilmeye başlanmıştı TOKİ'de. Fakat henüz o konutların kimlere nasıl verildiği konusunda bir muamma var. AKP İlçe Başkanı tarafından açıklama yapıldı. 268 konutun yeniden satışa çıkacağı söylendi. Ama bu kimlere verilecek, onu bilmiyoruz. Geriye kalan 5 bin 500 konut kime verildi? Onlar konusunda da bir muamma var. Şu anda ne durumda olduğu konusunda kimsenin bir bilgisi yok. 20-30 yaş aralığındaki genç arkadaşlara verileceği, dar gelirli ve dezavantajlı gruplara verilecek söyleniyor. Ama henüz net bir şey ortada yok. Bizim burada esas olarak sormamız gereken soru şu… Bundan önceki konutlar kimlere verildi? Bundan sonra verilecek 268 konut da acaba eş ve dostlarına mı yoksa yakınlarına mı peşkeş çekilecek onu merak ediyoruz."

"Kendilerine ait konutları olmasına rağmen TOKİ'den ev kuralarına giren insanlar var"

İlçede inşa edilen TOKİ'lere ilçe dışından da talebin olduğu ve ikincil konut için kuraya girenlerin olduğuna dikkat çeken Onbaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bugüne kadar gelen birçok talepler olmuştu. Bunun dışında İzmir'den bazı tanıdıklarımızın buradan konut aldığını duyduk. Ama kimlerin hangi ilçeden, hangi ilden gelip aldıklarına dair bir fikrimiz yok. Ama gelip bize söyleyenler oldu dışarıdan insanların yoğunlukla buraya gelip satın aldıklarına dair. Aynı zamanda kendilerine ait mülkleri olmasına rağmen ikinci bir eve… Normalde TOKİ'de evler, kendi üzerine mülkü olmayan, dar gelirli insanlara uygun şartlar koşulunda verilir. Ama burada bize gelen bilgilerin arasında kendilerine ait konutları olmasına rağmen TOKİ'den ev kuralarına giren insanların olduğuna bilgiler var."

"Kendi keyfi uygulamalarını TOKİ üzerinden de gerçekleştirildiğini düşünüyorum"

TOKİ üzerinden Selçuk'un rant merkezi haline getirilmeye çalışıldığı belirten Onbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Selçuk yaşam olarak çok ferah ve refah bir kent. Aynı zamanda turizm kendi. Bulunduğu kozmopolit noktadan dolayı da Aydın ve İzmir'e yakınlığı ve İZBAN'ın olmasından kaynaklı insanların birincil derecede tercih alanlarından biri. Rant şöyle… AKP hükümetinin ülkede neler yaptığını biliyoruz. Kendi eş, dost ve arkadaşlarına, yakınlarına nasıl ihaleler, neler peşkeş çektiklerini biliyoruz. Muhtemelen burada da böyle bir uygulama, kendi keyfi uygulamalarını TOKİ üzerinden de gerçekleştirildiğini düşünüyorum."

CHP'li Onbaşıoğlu'ndan TOKİ Eleştirisi: Rant Merkezi Haline Getiriliyor
Kaynak: ANKA / Yerel

Politika Ekonomi Selçuk Yerel

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