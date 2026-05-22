CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Muğla'da CHP İl ve İlçe Başkanlıklarında Nöbet Başlatıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava kararına tepki gösteren partililer, Muğla ve ilçelerinde il ve ilçe başkanlıkları önünde nöbet başlattı. Eylemlere bazı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

(MUĞLA)- Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen kararın ardından Muğla ve ilçelerinde CHP il ve ilçe başkanlıkları önünde partililer tarafından nöbet başlatıldı. Nöbete bazı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Muğla merkez ile Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde CHP il ve ilçe başkanlıkları önünde bir araya gelen partililer, davada verilen karara tepki gösterdi.

Nöbete, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti ve Emek Partisi temsilcilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek odaları da katıldı. Partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasını dinleyerek alkışlarla destek verdi.

Ortaca İlçe Başkanlığı önünde konuşan İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, "Kararın demokrasiye ve parti iradesine zarar verdiği" görüşünü savundu. Çimen, "Parti binamızın ışıkları sönmeyecek. Bugünden itibaren her akşam saat 20.30'da tüm partilileri ve halkımızı meydanlara çağırıyoruz" dedi.

CHP Muğla 22 ve 23'üncü dönem Milletvekili Ali Arslan da partililere dayanışma çağrısı yaptı. Arslan, "Bu çok basit bir kavga değil. İyi bir mücadele vereceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Bu mücadeleden başarılı çıkacağız ve Cumhuriyeti yeniden kuracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
