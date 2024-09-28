CHP'li Milletvekili Çan: Yunan Botları Türk Karasularını İhlal Ediyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yunan sahil güvenlik botunun Ege Denizi'nde Türk karasularını ihlal etmesine ilişkin; "Sahil güvenlik birimleri başta olmak üzere memlekette hiçbir idareci, hiçbir birim bu olaya tepki göstermedi. Takibindeyiz, ulusal güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi ve mavi vatanımızla ilgili en ufak ihlalleri yakından takip ediyoruz. Meclis'te konuyu üzerine basa basa gündeme getireceğiz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, sınır güvenliği anlamında teknik ihtiyaçlarının ve dolayısıyla giderlerinin arttığı bir dönemde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesinden 251 milyon liralık 'tasarruf kesintisi' yapılmasını eleştirdi. Yunan sahil güvenlik botlarının Türk karasularını ihlaline de değinen Çan şunları söyledi:

"İçimizi yaralayan bir şekilde her Türk vatandaşı rahatsız edeceği şekliyle Yunan sahil güvenlik unsurları son birkaç gündür Bodrum'dan, Datça'dan karaya çıktılar. Nasıl çıktılar; kara sularımızı ihlal ederek bir anlamda mavi vatanın üzerine basa basa Bodrum'da, Datça'da karaya çıktılar. Memleketi yönetenlerden, sözde idarecilerden en ufak bir tepki yok. Mavi vatan konusu gelince kahraman kesilenler burada en ufak bir tepki vermediler. Tepki vermesi gereken esas unsur Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusudur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'dır ve özelinde de sahil güvenlik birimleridir. Onların 2024 yılının ilk altı ayki bütçe rakamlarıyla ilgili sunduğu rapora baktığımızda bunun sebebi net bir şekilde anlaşılıyor. 251 milyon liralık bütçesi bütçesinin 251 milyon liralık kısmı tasarruf genelgesine takılarak cumhurbaşkanlığına aktarıldı. İtibardan tasarruf olmuyor ama sınır güvenliğinden, ulusal güvenlikten tasarruf oluyor maalesef. Sahil güvenlik birimleri başta olmak üzere memlekette hiçbir idareci, hiçbir birim bu olaya tepki göstermedi. Takibindeyiz, ulusal güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi ve mavi vatanımızla ilgili en ufak ihlalleri yakından takip ediyoruz. Meclis'te konuyu üzerine basa basa gündeme getireceğiz. Özellikle bütçe sunumlarında sahil güvenliğimize yapılan bu baskıyı net bir şekilde ortaya koyacağız."