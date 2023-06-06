CHP'li meclis üyesine ihalede usulsüzlük suçlaması

Bakırköy'de geçtiğimiz dönem Meclis üyesi ve İmar Komisyon Şefi olan Selim Malgaz hakkında, Yeşilköy'de bulunan muhitin değerini oldukça düşük olarak belirlediği iddiasıyla açılan dava 4 yıldır sürüyor.

Bakırköy Yeşilköy Çarşı'da bulunan muhitinin 2017 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından yıkıldığını belirten arsa sahibi Bekir Karayavuz, 6 senedir mağdur olduğunu dile getirdi. Bakırköy Belediye Encümeni ve daha önce İmar Komisyon Şefliği yapmış olan Selim Malgaz'ın belediyeyi kullanarak araziye değerinden daha az miktar vermek istediğini iddia etti. Tehdit ve usulsüzlükle araziye el koyan Bakırköy Belediyesi eski Meclis üyesi Selim Malgaz hakkında suç duyurusunda bulunan Bekir Karayavuz, daha önce açtıkları mahkemeleri kazandıklarını ancak belediyenin mahkeme kararına uymadığını söyledi. Yaklaşık 30 - 35 milyon lira zararda olan Karayavuz, belediyeye kanuna uymaları çağrısında bulundu.

İddiaya göre, Bakırköy Belediyesi eski Meclis üyesi Selim Malgaz'ın eski görevini kullanarak Yeşilköy ve Florya taraflarındaki riskli yapıları ve sahiplerine kolayca ulaşıyor. 3'te 2 çoğunluğu oluşturan kişileri tespit ederek kendi akrabalarının sahibi olduğu şirketlere pay çıkarıp kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın mallarına değerinden çok ucuz fiyatla alıyor. İstanbul'un en değerli noktalarından birinde, Yeşilköy'de bulunan bina, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca "riskli yapı" olarak tespit edildi. "Kentsel Dönüşüm" kapsamında yenilenmesi planlandı. Bina 2017 yılında yıkıldı. Binadaki hak sahibi hissedarlar 2019 yılında toplantı yaptı. Ancak apartmanın zemin katında bulunan 3 bağımsız bölümün sahiplerine bilgi verilmedi. Üçte iki çoğunlukla arsanın üzerinde yeni bir bina yapılması için bir yapı firması ile arsa pay karşılığı inşaat sözleşmesi yaptı. Ortak alınan kararda söz konusu arsa üzerinde 12 bağımsız bölümün inşa edilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra belediyeye verilen dilekçede karara katılmayan sahiplerin haklarının satışa sunulması istenirken kararda yer alan 12 bağımsız bölüm yerine 11 bağımsız bölüm olarak yeni bir ön proje teslim edildi. Ön projenin 11 bölüme düşürülmesi arsa sahiplerine bildirilmedi. Bakırköy belediyesinde 6306 sayılı kanundan kaynaklı belediye tarafından yapılan azınlık arsa hisse satışlarında satılan hisselerinin gerçek değerinin çok altında değer verilmesi sağlanıp belirli şirket ve kişilerin haksız kazanç elde edilmesi sağlandığı iddia ediliyor.

Değerinin altında verilen fiyatı mahkeme bozdu

Anlaşmaya göre çoğunluğa katılmayan hak sahipleri Bekir Karayavuz, Fatma Karayavuz, Ayşe Özdemir, Lütfiye Kubaroğlu'nun arsadaki haklarının Bakırköy Belediyesi tarafından satışının yapılabilmesi için SPK lisanslı bir firmadan değerleme raporu alması gerekiyor. Bu raporu da Dimar Yapı, Lotus Gayrimenkul'e yaptırıyor. Ancak yapılan değerlemede arsa payı birim değeri metrekare üzerinden 20 bin 780 lira olarak hesaplanmış ve toplam değer de 16 milyon 164 bin lira olarak bildirilmiş. Anlaşmaya katılmayan hak sahiplerinin arsa payı değeri toplamı ise 3 milyon 880 bin olarak hesaplanıyor. Kat sahipleri İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan değerlemeye ilişkin dava açınca bilirkişi heyetince incelenen karar sonucu değerlemenin düşük olduğuna karar veriliyor. Mahkeme arsa payı birim değerini 40 bin olarak bulmuş ve anlaşmayan kat sahiplerinin arsa toplam değerini de 7 milyon 467 bin 468 lira olarak hesaplanarak kararın iptali sağlanmış.

"İhalelerden bu arsa gibi olan yerleri alan bir şahıs olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız"

Arazi ile ilgili konuşan, arazi sahibi Bekir Karayavuz'un avukatı Mehmet Özdemir, "Bu gördüğünüz arsada müvekkillerimin belediyece yıkılmadan önceki binada zemin katta dükkan olarak kullanılan 3 adet bağımsız bölümü vardır müvekkillerimi bu süreçte Bakırköy Belediyesi'nde Encümen üyesi olan ve İmar Komisyon Şefi olarak kendisini tanıtan Selim Malgaz adında bir şahıs benim müvekkilime sözlü ve yazılı bir şekilde ulaşmış ve kendilerine burayı kendisinin yapacağını ve sadece kendisinin yapabileceğini, burayı da kendisinin yıktırdığını beyan etmiştir. Bu Selim Malgaz, belediyedeki yıkım işlerinden ve belediyedeki 6306 sayılı kanundan kaynaklı ihalelere çok sık giren birisi olup bu ihalelerden bu arsa gibi olan yerleri alan bir şahıs olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Burası Yeşilköy'ün çarşı olarak tabir edeceğimiz bir muhitinde bulunmaktadır. Şu anda arsa değeri olarak buranın 80 ila 100 milyon lira civarında değer biçilmektedir" dedi.

Bakırköy Belediyesi Meclis üyesi Selim Malgaz araziyi tehditle almak istedi

Arsayı çok düşük bir bedelle satılacağını ifade eden Özdemir, " Selim Malgaz ve Mecit Budak müvekkillerime ihtarname çekerek burada zemin katta bağımsız bölümlerini vermeyeceğini, daire vereceğini, verilmezse buranın çok düşük bir bedelle satılacağını söylemiştir. Selim Malgaz'ın ortak olduğu şirket tarafından alınan değerlendirme raporunda zemin kattaki 3 bağımsız bölüm için 3 milyon 880 bin lira değer biçilmesine karşın metrekare fiyatı olarak sadece 20 bin 780 lira değer biçilmesine karşın 5. İdare mahkemesinin bölge adiye mahkemesinde de kesinleşmesi suretiyle de buranın metrekare fiyatının 2 yıl öncesinde 40 bin lira olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Satış ihalelerinde bir yolsuzluk yapılmıştır "

İhalede yolsuzluk yapıldığını kaydeden Özdemir, "Kanundan kaynaklı olarak sadece kendilerinin girdiği ihalede Selim Malgaz belediye encümen üyesi olarak kendi ikili ilişkilerini, danışıklı ilişkilerini kullanma suretiyle 6306 sayılı kanundan kaynaklı satış ihalelerinde bir yolsuzluk yapılmıştır. Selim Malgaz açıkça kimsenin elini bükemediğini bu saatten sonra da bükemeyeceğini, eğer bu şekilde kabul edilmezse düşük fiyatlara sattıracağını ifade etmiştir. Bize de zorla sizin malınızı gasp ediyorum diye ifade etmiştir. Suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca biz bu hususu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na mesaj ve ihtarname şeklinde belirtip bu durumu anlatmış bulunmaktayız. Burada açıkça Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde gerekçeli kararında 6306 sayılı kanuna tabi olmadığını Türk Medeni Kanununa tabi olduğu belirtilmiştir. Bakırköy Belediyesi burası için 6306 tabidir diyerek satışına şerh atmıştır. Müvekkillerim 3 buçuk yıldır mülkiyet haklarını kullanamamaktadır. Bakırköy Belediyesi'nin satılamaz şerhi koyması nedeniyle buradaki kaç milyonluk arazilerini değerlendirememektedir" şeklinde konuştu.

"Belediyenin kanuna uymasını istiyoruz"

6 yıldır mağdur olduğunu ifade eden arsa sahibi Bekir Karayavuz, "Burayı belediye 2017 senesinde yıktırdı. Biz 6 senedir mağduruz. Ben Kayseri'de oturuyorum. Mahkemeler için devamlı gelmek zorunda kalıyoruz. Bakırköy Belediye'sinde daha önce encümen ve imar müdürü olarak çalışmış bir müttehit belediyeyi kullanarak malımızı çok ucuz fiyata almak istiyor. Değeri herhalde 100 milyon lira civarında. Daha önce bizim hissemize 3 milyon lira düşüyordu, şimdi değeri 40 milyon lira civarında. Biz 30, 35 milyon lira zarardayız. 4-5 defa dava açtık, hepsini de kazandık. Kazandığımız mahkemenin kararını belediye uygulamıyor. Belediyenin kanuna uymasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL