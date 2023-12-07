CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeniden adaylık için başvuruda bulundu

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için başvuruda bulundu. Yüksel, "Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" dedi.

Kartal Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu için CHP Kartal İlçe Başkanlığı'na eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte gelen Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel'i, kalabalık bi vatandaş topluluğu karşıladı. Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın makamına geçerek adaylık için gerekli evrakları teslim etti.

Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, aday adaylığı başvuru sürecinin artık tamamlandığını, bundan sonra adayların belirlenmesi sürecinin yaşanacağını söyledi. Kartal'ın tüm dinamikleri ile buluşacaklarını ifade eden Mert Polat, Kartal'da seçimi yeniden kazanacaklarını da sözlerine ekledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 2019 adaylık açıklamasında olduğu gibi büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. Gençliğine ve enerjisine vurgu yapan Yüksel şunları söyledi:

"Sevgili İlçe Başkanımızın da ifade ettiği gibi burası baba ocağı, ana ocağı… Doğru. Annem ve babam da burada, annem ve babam gibi gördüğüm insanlar da burada. Acısıyla tatlısıyla koca 5 yılı bitirmek üzereyiz, bu 5 yılın içine sığdırdığımız birçok anı da var, birçok acı da var, birçok güzellik de var.

ÖZEL ÖDEVLERİMİZ OLDU: Sürecin hemen başında belediye başkanlığını anlamaya çalışırken, yaşadığımız bir pandemi süreci var. Pandemi süreci içinde komşuluk hukukunu korumak ile ilgili yaptığımız bir seferberlik var. Kartal Belediyesi ailesi ile birlikte o 2 yıl boyunca bütün komşularımızın komşuluk hukukunu korumak kaydıyla onlara yetişmeye gayret gösterdik. Ardından yaşanılan depremlerle, yaşanılan yangınlarla, sellerle oluşan sıkıntılı süreçlerin bir şekilde üstesinden gelip, hizmet etme çabasını sürdürüp; aynı zamanda hem yatırım hem hizmet hem komşuluk hukukunu devam ettirmek gibi özel ödevlerimiz oldu.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ KARTAL'DAN ÇIKTI: Bazen öyle ağır süreçler geçirdik ki ağzımınız tadı hiç olmadı sevgili ailem. Dolaysıyla yaptığımız güzel işleri bile paylaşmak bazen içimizden gelmedi. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. Bu dönem lise ve üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için Kartal Akademi bünyesinde Mustafa Necati Kurs Merkezi'ni kurduk. Liseye hazırlanan çocuklarımızdan bir tanesi Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi olarak bu sürece damga vurdu ve sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak anlatmak istiyorum. Ekonomik durumu iyi olmayan bir kardeşimizin bizim dershanemize gelerek Türkiye'nin bir numarası olması, omuzlarımızdaki yükü de sorumluluğu da artırdı. Bu ve bunun gibi sizi gururlandıracak birçok iş yaptık.

BU AİLE, BÜYÜK BİR AİLE: Bu sürecin tamamında ben Cumhuriyet Halk Partisi ailemi yanımda gördüm. Ben de sizlerin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Gayretle sorunları çözmeye çalıştım. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bugün aday adaylık sürecinin son günü ve ben de evraklarımı teslim ettim. Bu yolda yine aday adayı olan arkadaşlarım var. Bu aile büyük bir aile. Bu ailenin fertleri, bu ailenin bireyleri ortaya bir iddia koyarlar. Bu iddiayı sürdürürler ve sonra hep birlikte el ele kol kola birlikte bu mücadeleyi sürdürmek için yine kucaklaşırlar. Bütün arkadaşlarıma; hem belediye başkan aday adaylarına hem de meclis üyeliği aday adaylarına başarılar dilerim."

İlçe binasındaki konuşmasının ardından dışarıda bekleyen partililere de seslenerek teşekkür eden Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra çevredeki esnafı tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti.