CHP'li Karadeniz: "4 Kişilik Bir Aile Gezi Teknesine Binemez, Geçen Sene Tekneler Dolu Olurdu"

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un turizmine katkı veren gezi teknelerinin sahiplerini ziyaret etti. Karadeniz, "Mazot, tarihinde görülmemiş bir artış yaşıyor. Gezi teknesinin mazotu 30 lira olduğu yerde bu vatandaş şu anda 40 liraya geziye binemez. 4 kişilik bir aile gelse binemez. Geçen sene tekneler dolu olurdu. Bu sene bakıyorum arkadaşlar burada beraber oturuyorlar güvercin besliyorlar" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Aşıklar Sahili'ndeki gezi teknelerinin sahiplerini ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Gezi teknesi sahibi Osman Altıntepe, "Gördüğünüz gibi tüm yatlar boş. Tekneler burada demirledi. Oturuyoruz, çay içiyoruz. Güvercin besliyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Biz 10 yıldan beri bu işi yapıyoruz bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık. En kötü sezon bu sezon" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN ACİLEN ÖNLEM ALMASI LAZIM"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz şunları söyledi:

"30 lirayı geçti mazot. Mazot tarihinde görülmemiş bir artış yaşıyor. Vatandaş ertesi gün mazot fiyatının ne olacağının hesabını yapamıyor. İnsanların alım gücü olmayan, yatırımcıların güvenmediği bir ülke konumuna geldik. Bu vatandaş zorlanacak. Gezi teknesinin mazotu 30 lira olduğu yerde bu vatandaş şu an da 40 liraya geziye binemez. 4 kişilik bir aile gelse binemez. Geçen sene tekneler dolu olurdu. Bu sene bakıyorum arkadaşlar burada beraber oturuyorlar güvercin besliyorlar. Çok kötü bir durumdayız. Acil önlem alınmalı. Sezon açılacak balıkçıların bu fiyatlarla denize açılması mümkün değil. Ben bile 2 günden beri motorla geziyorum. Niye? Çünkü inanın herkes zorlanmaya başladı. Biz de zorlanıyoruz. Bu ülkenin acilen önlem alması lazım. Boş işlerle uğraşmamaları lazım."

"BU ZAMANA KADAR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"

Gezi teknesi sahibi Osman Altıntepe ise şu ifadelere yerdi:

"Durum çok kötü. Bu işi 10 yıldan beri yapıyoruz. Sinop turizmine katkıda bulunuyoruz. Örneğin geçen sene 1 Haziran'da açıldı sezon pandemiden dolayı. Mazot 8 liraydı. Yolcu 20 liraydı ve çok güzel çalışmaya başlamıştık. Ekmeğimizi kazanıyorduk. Bu yıl da yine teknelerimizi hazırladık.

Mazot 30 lira olunca ister istemez yolcu fiyatlarını da arttırmak zorunda kaldık. 40 lira, bu yıl. Tabi ki insanların alım gücü yok. Türkiye'nin yüzde 80'i dar gelirli. İnsanlar ilk önce karnını doyuracak ki ondan sonra gelip turizm yapabilsin. Tabi ülkenin ekonomisinden dolayı bu mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi tüm yatlar boş. Tekneler burada demirledi. Oturuyoruz, çay içiyoruz. Güvercin besliyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Biz 10 yıldan beri bu işi yapıyoruz bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık. En kötü sezon bu sezon."

ANKA / Yerel