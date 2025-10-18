Haberler

CHP'li Kadınlar Yoksullukla Mücadele Günü'nde Eylem Düzenledi

CHP Yozgat İl Kadın Kolları, Yoksullukla Mücadele Günü sebebiyle bir eylem düzenleyerek iktidarı yoksulluk sorununu yönetmekle suçladı. İl Başkanı Sevkan Gürkan, yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve hükümetin politikalarını eleştirdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP Yozgat İl Kadın Kolları, 17 Ekim yoksullukla mücadele günü nedeniyle eylem yaptı, tencere, tava çaldı. CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, "İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi!" dedi.

CHP'li kadınlar İl örgütünde bir araya geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Yardımcısı Kadın ve Yoksulluktan sorumlu Yozgat MYK üyesi Meral Çıtak ile CHP il, ilçe örgütü üyelerinin de katılımı ile il örgütü binası önünde öce basın açıklaması yapıldı. Sonrasında da kadınlar beraberinde getirdikleri tencere, tavalara kaşıklara vurarak protestoda bulundu, bir süre oturma eylemi yaptı.

"Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur!"

CHP Yozgat Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan, bugünün 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' olduğunu hatırlatarak, "Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor. ve biz biliyoruz: Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur!" diye konuştu.

"2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8"

Kadınların iş gücüne katılım oranının düşük olduğunu kaydeden Gürkan, şöyle konuştu:

"İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi! Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var! Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahküm ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor! Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor! Bugün Türkiye'de tablo çok açık: Nüfusun en yoksul yüzde 20'si, toplam gelirden yalnızca yüzde 6 pay alabiliyor. En zengin yüzde 20 ise pastanın yarısını, yüzde 49'unu alıyor. Veriler de bu derin adaletsizliği net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22 bin 104 lirada kaldı. En düşük emekli maaşı ise yalnızca 16 bin 881 lira. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahküm ediliyor. ve bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur! AKP, 2025'i "Aile Yılı" ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor! 4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor!"

"Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar!"

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız! Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz!" diyen Gürkan, "Çünkü biz biliyoruz: Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar! Kadın kazanırsa gelecek kazanılır! Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Boş vaatlerle değil; adaletle, refahla ve eşitlikle geliyoruz. Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz! Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak! Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
