CHP'li Kadınlar Yoksulluğa Dikkat Çekti

(KIRIKKALE) -CHP Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanlığı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ellerinde boş tencerelerle meydanda toplanan kadınlar, "Geçinemiyoruz", "Yoksulluğa teslim olmayacağız" sloganlarıyla yoksulluğa tepki gösterdi.

Açıklamayı CHP Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanı Döne Pekdoğan okudu. Pekdoğan, bugün yaşanan yoksulluğun bir kader değil, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarının sonucu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür."

Pekdoğan, ülkede derinleşen ekonomik krizin en çok kadınları etkilediğini vurgulayarak, kadınların hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürüldüğünü söyledi.

"Bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor, gençler geleceğe değil, burs kuyruklarına bakıyor."

Ekonomik verileri de paylaşan Pekdoğan, açlık sınırının 27 bin TL, yoksulluk sınırının ise 90 bin TL'nin üzerine çıktığını, buna karşılık asgari ücretin 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşının ise 16 bin 881 TL olduğunu ifade etti.

"Bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihidir. İktidar yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu."

"TÜİK, kadın emeğini istatistiklere bile yansıtmıyor"

Kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca yüzde 36,8 olduğuna dikkat çeken Pekdoğan, buna rağmen pazarda, tarlada, evde kadın emeğinin çok daha yaygın olduğunu, ancak görünmez kılındığını söyledi.

"Bu düzen kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor. 4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor."

CHP'li kadınlar olarak yoksulluğu yöneten değil, bitiren bir Türkiye hedeflediklerini söyleyen Pekdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız. Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar, kadın kazanırsa gelecek kazanılır!"

Basın açıklamasının ardından kadınlar, boş tencerelere vurarak ve sloganlar atarak eylemi sonlandırdı. Etkinliğe CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililerde katıldı.