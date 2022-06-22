CHP'li Kadınlar Aile Destek Sigortasını Anlatıyor

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Düzce, Sakarya ve çevre illerden gelen Kadın Kolları Başkanları Akçakoca'da kadınlar pazarı ve esnafı ziyaret ederek Aile Destek Sigortası projesini anlattı. Düzce İl Kadın Kolu Başkanı Jale Uzunhasan, "CHP'nin iktidara gediğinde ilk 6 ayda uygulamaya konulacak olan Aile Destek sigortası konusunda görüşlerimizi sunduk ve tanıtımını yaptık. Ekonomiyle ilgili çok büyük bir sıkıntı olduğunu gördük, kadınlarımız çok mutsuz, tezgahların başında birkaç tane gülümseyen gördük" dedi.

CHP Kadın Kolu MYK üyesi ve Sakarya İl Kadın Kolu başkanı Azize Çeroğlu, Düzce İl Kadın Kolu Başkanı Jale Uzunhasan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Merkez İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeşim Kaltu, Kaynaşlı İçe Kadın Kolu Başkanı Filiz Kumbasar, Çorum Sungurlu İlçe Kadın Kolu Başkanı Necla Canki ve Akçakoca Kadın Kolu Başkanı Saadet Yüncel ile yönetim kurulu kadınlar pazarında özellikle kadınları ilgilendiren ve bir türlü hayata geçirilmeyen Aile Destekleri Sigortası anlatımı yapılarak CHP'nin iktidara gelmesiyle yürürlüğe sokulacağı vurgulandı.

"KADINLARIMIZ ÇOK MUTSUZ"

CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Özcan Dağıstanlı ve CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz'un da katıldığı heyet postane sokağı ve civar sokaklarda esnaf ziyaretlerinde bulunarak kadınlara tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Düzce İl Kadın Kolu Başkanı Jale Uzunhasan, "Ekonomiyle ilgili çok büyük bir sıkıntı olduğunu gördük, kadınlarımız çok mutsuz, tezgahların başında birkaç tane gülümseyen gördük ve biz de mutlu olduk onlarla enerjimiz yükseldi. İnsanlar boyunları bükülmüş ve öyle mutsuzlar ki, bıkmış insanlar, insanlarda bıkkınlık gördük" dedi.

"AH EVLADIM BİZ HER ŞEYİ BİLİYORUZ AMA SES ÇIKARAMIYORUZ"

CHP Kadın Kolları MYK üyesi ve Sakarya İl Kadın Kolu Başkanı Azize Çeroğlu da şunları söyledi:

"Bugün tezgahta güler yüzlü orta yaşlı bir kadınla görüştüğümüzde bize çok şey anlattı, yanına oturdum bana 'seçim mi var' dedi, ben de 'seçim yok ama olacakmış gibi alanlardayız' dedim. Bana dedi ki 'ah evladım biz her şeyi biliyoruz ama ses çıkaramıyoruz' dedi. Yanında da bir genç kız oturuyordu, öğrencisiniz galiba dedim, yok dedi öğrenci değilim. Bir ihtiyacınız varsa biz bilgilerini alalım dedim, yok dedi ve eğildi kulağıma dedi ki biz değil de bizim bir yakınımız var o eşinden yeni ayrıldı ve bir de çocuğu var onun benden daha fazla yardıma ihtiyacı var dedi. Bu çok acıydı, biz kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz, biz diyoruz ki CHP varsa herkes için var diye alanlardayız."

ANKA / Yerel