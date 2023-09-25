CHP'li İnan Akgün Alp: "Bu Yüzde 48'in Kıymetini Bilmezsek Diğer Partilerin Bu Oyu Alma Şansı Var mı? Bizim Bundan Sonra da Bir Arada Olmamız Lazım"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Kars İl Kongresi’nde; "Türkiye’yi başkanlık modeline 50+ 1 hesabına mahkum edenler zaten zamanında bunu böyle düşündüler. Bir daha hiç kimse bizim karşımıza bu sonuçla gelmesin diye düşünmüşlerdi ama Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve bu oyunu bozdu. Ne yapsaydı? Yüzde 23 oyunuz varken yüzde 51 oya ihtiyacı var. Biz bu beraberliği bozarsak, bu yüzde 48’in kıymetini bilmezsek diğer partilerin bu oyu alabilme şansı var mı? Bizim bundan sonra da bir arada olmamız gerekir" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Kars İl Kongresi'nde; " Türkiye'yi başkanlık modeline 50+ 1 hesabına mahkum edenler zaten zamanında bunu böyle düşündüler. Bir daha hiç kimse bizim karşımıza bu sonuçla gelmesin diye düşünmüşlerdi ama Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve bu oyunu bozdu. Ne yapsaydı? Yüzde 23 oyunuz varken yüzde 51 oya ihtiyacı var. Biz bu beraberliği bozarsak, bu yüzde 48'in kıymetini bilmezsek diğer partilerin bu oyu alabilme şansı var mı? Bizim bundan sonra da bir arada olmamız gerekir" dedi.

CHP Kars İl Kongresi, dün yapıldı. Mevcut İl Başkanı Taner Toraman'ın aday olmadığı kongrede eski Merkez İlçe Başkanı ve Milletvekili Adayı Onur Uludaşdemir ile Hasan Ahmetoğlu yarıştı. Uludaşdemir, 72 delegeden 69'unun oy kullandığı kongrede 44 oy alarak il başkanı seçildi.

Kongreye CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Buca Kadın Kolları Başkanı Pervin Senem ve Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek katıldı.

"HİÇ KİMSE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINI KUŞATAMAZ"

Kongrede konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, trol saldırısına maruz bırakılamaz. Bu parti akşam sabah televizyonlarda yıpratma kampanyalarına maruz bırakılamaz. CHP, 'Sen kalk ben oturayım, babam sana koltuk vermişti sen de bana şirket ver' denilecek bir mekan değildir. Bu partinin kuralları ve kurumları vardır. Bu parti kendi mecrası içerisinde kendi delegasyonuyla kendi yöneticileriyle yolunu bulacaktır. 14 Mayıs seçimi korku ile umudun seçimiydi. Maalesef korku baskın geldi. Topluma 2 türlü korku pompaladılar; AK Parti kaybederse 20 yıllık kendi akıbetini kendi akıbeti ile eşitlemiş kişilerin başına ne gelir diyenlerin korkusu var. Bir de 2015 Haziran'ından 2015 Kasım'ına kadar toplumda yaşanmış hop hoplama hadiselerini bir an için hafızalarınızda tazeleyin. Bir de toplumda kendisi gibi olmayan insanları korkuttular. Bu korku ile umut mücadelesi sırasında kim ki umudunu kırmıştır, kim ki korkuyu beslemişse, işte bu sonucun sorumlusu da onlardır. Bir bakalım seçim öncesi nerede umutlarımız kırıldı. Hangi hareketler bize yılgınlık, hangi hareketler, hangi siyasi müdahaleler bize seçimi kaybettirdi. Acaba hangi müdahaleler yapıldı, seçimi kaybeder miyiz, acaba Kemal Bey kaybeder mi duygusunu göğüsledi. 6 ay boyunca bu tartışmayı canlı tuttular. Kazanacak aday, kaybedecek aday, yok en çok korkulan aday, yok bilmem ne aday diye diye sürekli tartıştırdılar. Bu tartışma toplumun belli kesimlerinde seçime yönelik olumsuzlukları sürekli körükledi.

"BİZ BİR PLANA KARŞI SEÇİMİ KAYBETTİK"

Aylar boyunca genel başkanımıza yönelik olarak televizyon programlarında hep aynı insanlar, muhalif görünümlü bazı muhalifimsiler çıktı. 'O aday olursa, bu aday olursa oy veririm veya vermem' tartışmaları aylarca devam etti. Bu böyle devam ettiği müddetçe toplum umutsuzluğa kapılır. Bu tartışmaları neden yapmış olabilirler? Bu konu hiç de tesadüf değildir. Biz bir plana karşı seçimi kaybettik. Plan şuydu; kazanma ihtimalleri zaten yoktu. Her türlü veriye göre muhalefet cephesi yüzde 55'e 45 seçimi kazanacaktı. Plan şuydu; kaybettirerek kazanmayı denediler. Kendi aramızdaki bariyerleri sürekli kaşıdılar. Kendi aramızdaki liderlik olgusunu sürekli kaşıdılar. Aslında kendileri kazanmadılar kaybettirdiler. Hani seçim arifesinde 'plana sadık kal, plana sadık kal' diye sürekli birbirlerini uyarıyorlardı ya, Sinan Oğan sürekli televizyonlara çıkıyordu ya plana sadık kal diye. İşte geçen haftaki tartışmalara bakın. 30 milyona malikane, 12 milyona araba alanlar kimler ise kaybettirme operasyonunun piyonları da onlardır. Kaybettirmenin aşamaları nerelerden başladı, kimler bu işe alet oldu? Seçimden sonraki planın aşamaları nelerdir, kimler bu işe alet olmaktadır. Bunu doğru anlayabilmek için Sayın Genel Başkanımızın seçim öncesi stratejisini doğru anlamamız lazım.

"HERKESE KARŞI ÖTEKİLEŞTİRİCİ BİR POLİTİKA İZLERLER"

Sayın Erdoğan ve Erdoğan benzeri liderler dünyanın birçok yerinde yönetimdeler. Bu liderlerin aslında birbirine çok benzeyen yönleri ve taktikleri vardır. Bunlar kendisi gibi olmayan herkese karşı ötekileştirici bir politika izlerler. Bunlar kendi tabanlarını konsolide edebilmek için sürekli bir ideolojik besleme yaparlar. Ekonomik besleme yaparlar. Devlet imkanlarını kendi kafalarına göre kullandırırlar. Amaçları toplumu ikiye ayırmak, kendisi gibi olmayan herkesi sistemin dışına itelemek ve kendisi gibi olamayan insanların bir daha kendisi karşısında bir araya gelmesini engellemektir. Onların kabus senaryosu şudur: Otoriter yönetimler için, sağ popülist yönetimler için bugün Türkiye'nin de örnek gösterildiği türde yönetimler için kabus senaryosu, kendisi gibi olmayan herkesi bir arada toplama senaryosu onlar için kabustur. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi stratejisinin en büyük başarısı budur. Yıllarca bir araya gelemeyen kesimleri bir araya getirmeyi başarırken herkes alkışladı. 'Helal olsun Kemal Kılıçdaroğlu'na, sağcısını solcusunu, dindarını, muhafazakarını, laiklerini, Kürtleri, Türkleri, Alevileri, Sünnileri bir araya getirdi' diye herkes alkışladı. Eğer bu nifak tohumları olmasaydı da 2 puana daha almış olsaydık bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun doktrini bütün dünyada söylenir, bütün dünyada otokritik yönetimlerin işbaşından gönderildiği bir model olarak emsal gösterilirdi. İşte bu oyunlarla, bu oyunlara alet olanlarla bizleri bozdular.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SEÇİM STRATEJİSİ YANLIŞ DEĞİLDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu stratejisi yanlış değildi. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 70'e yüzde 30 bir sağ ve sol dengesi içerisinde ve yüzde 20- 25 bandında bir partiyi yüzde 50 artı 1 oranına yetiştirmek için ne yapsaydı? 25 oy alıyorsunuz 50 oya ihtiyacınız var. Kendin gibi olmayan insanların da oyunu almak zorundasın. Var mı bunun başka bir çaresi? Türkiye'yi başkanlık modeline 50+ 1 hesabına mahkum edenler zaten zamanında bunu böyle düşündüler. Bir daha hiç kimse bizim karşımıza bu sonuçla gelmesin diye düşünmüşlerdi ama Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve bu oyunu bozdu. Ne yapsaydı? Yüzde 23 oyunuz varken yüzde 50 oya ihtiyacını var. Biz bu beraberliği bozarsak biz bu yüzde 48'in kıymetini bilmezsek diğer partilerin bu oyu alabilme şansı var mı. Bizim bundan sonra da bir arada olmamız gerekir."