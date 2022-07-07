CHP'li Göker: "Suçu Hafifletmek, Suçluyu İtibarsızlaştırmanın Ötesine Gitmeyen Cezalarla Türkiye Maalesef İki Eğitilmiş Beynini Daha Kaybetti"

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Suçu hafifletmek, suçluyu itibarsızlaştırmanın ötesine gitmeyen cezalarla Türkiye maalesef iki eğitilmiş beynini, gencini daha kaybetti" dedi.

TBMM İdare Amiri, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, avukat Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da ofisinde, uzman doktor Ekrem Karakaya'nın da Konya'da görevi başında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Göker, "Adli ve gerekli caydırıcı cezalar bulunmaz, yaratılmaz, uygulanmazsa bunların devam edeceğinden endişemiz büyük. Bu konuda yetkilileri göreve çağırmaktan biz yorulduk. Ama onlar duygu sömürüsü yapmaktan, tweet atmaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Tekrar başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRMAKTAN YORULDUK"

Kendisi de tıp hekimi olan Göker şunları söyledi:

"Dün Türkiye bir cinnet ortamını bir kez daha yaşadı. Kamusal görevlerini yapmakta olan bir avukat ve bir hekim arkadaşımız kararı beğenmeyen, tedaviyi beğenmeyen akıl yoksunu meczuplar tarafından şehit edildi. Aslında Türkiye buraya dünden itibaren de gelmedi. Geçmişte yaşanılan avukatlık mesleğini bir yeşil pasaporta indirgeyen, doktorluk mesleğini de sadece ve sadece maaşa endeksleyen bir yönetim zihniyetinin, giderse gitsinler zihniyetinin Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Biz Meclis'te şiddet yasası çıkarken de avukatlarda paralel baro yasası çıkarken de bunların Türkiye'ye uyum sağlamayacağını, ortamı daha da gereceğini ve insanları birbiriyle karşı karşıya getirip algı yaratacağını söylemiştik. Bu dediklerimiz de oldu. Suçu hafifletmek, suçluyu itibarsızlaştırmanın ötesine gitmeyen cezalarla Türkiye maalesef iki eğitilmiş beynini, gencini daha kaybetti. Başımız sağ olsun diyorum. Adli ve gerekli caydırıcı cezalar bulunmaz, yaratılmaz, uygulanmazsa bunların devam edeceğinden endişemiz büyük. Bu konuda yetkilileri göreve çağırmaktan biz yorulduk. Ama onlar duygu sömürüsü yapmaktan, tweet atmaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Tekrar başımız sağolsun."

ANKA / Yerel