CHP'li Gaytancıoğlu, Yunanistan'a Komşu Sınır Köyünde: "Burada Yaşayan Çiftçiler, Tarlalarına Gidebilmek İçin İzin Kağıdı Gösteriyorlar"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’de Yunanistan’a sınırı olan Sarıcaali Köyü’nde; “8 bin dekarlık bir alanda, birçok çiftçinin tarlası var. Burada yaşayan çiftçiler, tarlalarına gidebilmek için izin kağıdı gösteriyorlar” dedi. Çiftçi İzzet Kenar ise “Yarın çeltiklerimiz biçilecek, biçerdöverlerimizi salmıyorlar. Balya almaya gelen tırlarımızı salmıyorlar. Geçemiyoruz. İzin belgesi almak için 5 ay koşturuyoruz” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de Yunanistan'a sınırı olan Sarıcaali Köyü'nde; "8 bin dekarlık bir alanda, birçok çiftçinin tarlası var. Burada yaşayan çiftçiler, tarlalarına gidebilmek için izin kağıdı gösteriyorlar" dedi. Çiftçi İzzet Kenar ise "Yarın çeltiklerimiz biçilecek, biçerdöverlerimizi salmıyorlar. Balya almaya gelen tırlarımızı salmıyorlar. Geçemiyoruz. İzin belgesi almak için 5 ay koşturuyoruz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu; Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı, Yunanistan'a sınır olan Sarıcaali Köyü'ndeki vatandaşları ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, çiftçilerin izin kağıdı çıkması süresi ve uygulanma aşamasında bağlı sorunlar yaşadığını belirtti.

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Burası İpsala, Sarıcaali Köyü. Bu köy Yunanistan'la sınır. Karşıki tepeler Yunanistan. Sette bizim askerimiz var. O askerlerimizden sonra 8 bin dekarlık bir alanda, birçok çiftçinin tarlası var. Burada yaşayan çiftçiler, tarlalarına gidebilmek için izin kağıdı gösteriyorlar" dedi.

Çiftçi İzzet Kenar ise şunları söyledi:

"Biz bu askeriye konusunda çok büyük zahmetler çekiyoruz. Benim izin belgem var geçiyorum ama başka köylerden işçi getiriyoruz. İşçilerde izin belgesi yok. 'Kimliklerini bırakalım' diyoruz. Salmıyorlar. İşçilerimizi getiremiyoruz. Yarın çeltiklerimiz biçilecek, biçerdöverlerimizi salmıyorlar. Balya almaya gelen tırlarımızı salmıyorlar. Geçemiyoruz. İzin belgesi almak için 5 ay koşturuyoruz. Pasaportu 2 günde çıkartabiliyorsun. İzin belgesini 5 ay tutuyor. 'Yarın öbür gün gel' diyorlar, biz tarlamıza giremiyoruz. Yapacağımız bütün işçilikler geç kalıyor. Sonra izin belgemiz olsa da çeltiklerimize sabah erken saatlerde ilaç atılması gerekiyor. Bana, 'Bekle güneş doğsun, aydınlık olsun' diyor. İzin belgem olduğu halde askeri aracın olduğu yerde demir tekerlekli traktörümle bekliyorum. Aydınlık bastıktan sonra salıyor, beni. 2 buçuk saat zaman kaybı. 2 buçuk saatte ben 100 dekar ilaç atıyorum"

Gaytancıoğlu ayrıca; "Bu sorun mutlaka çözülmeli. Sınırdaki bütün köylerimizde Uzunköprü'de, İpsala'da, Meriç'te, Edirne'de bu sorun var. Maden bu iş izine tabi ise 5 ay değil de, 5 günde bitsin bu iş" dedi.