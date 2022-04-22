CHP'li Datça Belediyesi'nden yıkımları durdurmasını istediler

SİVAS (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde CHP'li belediyenin imara aykırı yapıları yıkmak için iki gün önceden haber verdiğini iddia eden yapı sahipleri mağdur olduklarını söyleyerek, yıkımların durdurulması gerektiğini belirttiler.

Muğla'nın Datça ilçesinde imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Datça Belediyesi'nin yıkımları iki gün öncesinden haber verdiğini ve zor duruma düştüklerini açıklayan yapı sahipleri toplanarak Datça Belediyesi önünde yıkımların durdurulmasını istediler.

"Yıkımlar durdurulsun"

Yapı sahipleri adına açıklama yapan Yılmaz Sivas, "Yıkımların durdurulmasını istiyoruz. İnsanlar çok mağdur durumda. O kadar masraf yapıyoruz. Binalar yapılmıştı ve yıkım ekipleri geldi. Her yeri yıkmaya başladılar. Biz belediyeden bu yıkımın durdurulmasını talep ediyoruz. En azından bundan sonra yapılacak binaları yaptırmasınlar. Bizi mağdur duruma düşürmesinler. Pazartesi günü Mesudiye Mahallesi'ne gelinip yıkımlar başlanacak. Buradan sonra diğer yerlere gidecekler. Şimdiye kadar 40-50 bina yıkıldı. 106 bina daha varmış sanırım. Belediyeye buradan bir çağrımız olacak. Belediye şeffaf davranmıyor. Yani liste nerede, kaçıncı sırada hangi evler yıkılacak. İki gün önce söylüyorlar. Diyorlar ki evinizi yıkmaya geliyoruz, eşyaları boşaltın. Böyle bir uygulama olamaz. Herkesin avukatı var. Herkes mahkemelerde uğraşıyor" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel