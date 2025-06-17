CHP'li Ahmet Salgut: Türkiye'de İcralık Vatandaş Sayısı Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'li Ahmet Salgut: Türkiye'de İcralık Vatandaş Sayısı Arttı
Haber Videosu

CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürüten avukat Ahmet Salgut, Türkiye genelinde icralık olan vatandaş sayısının büyük ölçüde arttığını belirterek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle boşanma sayılarının da yükseldiğini ifade etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda avukatlık yapan Ahmet Salgut, Türkiye genelinde icralık olan vatandaş sayısının büyük oranda arttığını söyledi. Muhtarların masalarının icra tebligatlarıyla dolu olduğunu kaydeden Salgut, "Vatandaş borç batağında, vatandaş artık geçinemiyor"  dedi.

Ahmet Salgut, icralık olan vatandaşların sayısında artış yaşandığını, ekonomik sıkıntılar nedeniyle boşanmaların da arttığını ifade etti. Salgut, şunları söyledi:

"Son yıllarda icralık olan vatandaş sayısı sadece Osmaniye'de değil, tüm Türkiye'de devasa olarak arttı. Biz avukatlar olarak genelde dosyalarımız artık icra üzerine oluyor. Evinde bulunamayan vatandaşların tebligatları muhtarlığa gidiyor. Şimdi herhangi bir muhtarımızı ziyaret ettiğinizde masalarının üzeri dağ gibi tebligatlarla dolu. Bu tebligatların çoğunluğu icra ödeme emirleri. Çünkü vatandaş borcunu ödeyemiyor, icraya veriliyor. Asgari ücretli 22 bin lira maaşla ne yapacağını bilemiyor. Emekliler zaten bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. 14-15 bin lira maaşla hele çocukları da varsa, evi de kiraysa, hatta üniversite de okuyan bir çocuğu varsa 15 bin lira ile bu halk nasıl geçinecek? Tabii ki geçinemiyor.

Geçinemeyince ne yapıyor kredi kartına başvuruyor. Kredi kartıyla evinin çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Kredi kartı ödeme günü geldiğinde ise vatandaş kredi kartını ödeyemiyor. Eşinden, dostundan çevresinden borç almaya çalışıyor. Belli bir süreye kadar aldığı bu borçlarla geçimini sağlamaya çalışıyor ama o da yetmiyor. Kredi kart borcunu ödeyemiyor, icra gönderiliyor. Ekonominin bozuk olması tüm aileyi etkiliyor. Tüm sosyal hayatı etkiliyor. Vatandaş borç batağında, vatandaş artık geçinemiyor. Bir baba borcunu ödeyemediği zaman eşine de söyleyemiyor. Evde tartışmalar çıkıyor. Daha ilerisinde de boşanma davaları da bu yüzden artıyor aslında. Ekonominin evde bozuk olması, boşanma sayılarını da artırmaktadır. Bu sorunlar iyice büyüyor ve Türkiye'de neredeyse herkes icralık durumda herkes borçlu durumda."

Kaynak: ANKA / Yerel
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: Aklımı yapay zekayla okudular
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.