CHP Kayseri İl Başkanı Özer'den Kentteki Halk Ekmek Büfelerinin Kaldırılmasına Tepki: "Oluşan Kuyrukları Gizlemeye Çalışıyorlar"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önlerinde oluşan uzun kuyruklarla gündeme gelen Halk Ekmek büfelerini kaldırıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesini daha önce arka caddeye taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şimdi de belediye önünde bulunan Halk Ekmek büfesini kaldırdı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, "'Ekmeğe zam yapmayacağız' dediler, ekmeğe zam yaptılar. Şehrin göbeğinde, alışveriş merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önündeki Halk Ekmek büfesini kaldırdılar. Oluşan kuyrukları gizlemeye çalışıyorlar" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bulunan ve ekmeğe gelen zamlar nedeniyle uzun kuyruklar oluşan Halk Ekmek büfesi belediye tarafından kaldırıldı. Belediye, daha önce de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesini arka caddeye taşımıştı.

"AKP DEMEK YOKLUK DEMEK, YOLSUZLUK DEMEK, ZAMLAR DEMEK"

Kaldırılan büfenin önünde açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi:

"Daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda Kent Ekmek Büfesi önünde oluşan kuyrukları vatandaşlar görmesin diye kaldırmışlardı. 'Ekmeğe zam yapmayacağız' dediler, ekmeğe zam yaptılar. Şehrin göbeğinde, alışveriş merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önündeki Halk Ekmek büfesini kaldırdılar. Oluşan kuyrukları gizlemeye çalışıyorlar. Vatandaşın düştüğü hali gizlemeye çalışıyorlar. Buna sebep olan, tamamen kendileri. Vatandaşı yokluğa ve yoksulluğa mahkum ettiler. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Mutfaklarda yangın var. Vatandaşlarımız isyan ediyorlar. İsyan eden vatandaşlarımıza sabır diliyorlar. Kendileri koltuklarının derdinde, yandaşlarını korumanın derdinde ama vatandaşı asla düşünmüyorlar. Artık sabır bitti. AKP demek, yokluk demek, yolsuzluk demek, zamlar demek, zam yağmuru demek, kuyruklar demek. Ekmek büfelerini kaldırmakla sorun çözülmüyor. Sorunun temeli kendileri."

ANKA / Yerel