CHP Kadın Kolları, Yoksullukla Mücadele Günü'nde Boş Tencere Protestosu Düzenledi

(HATAY) - CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla ülkenin 81 ilinde eş zamanlı olarak boş tencere ve tavalarla yoksulluğa dikkat çeken protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Hatay'da yapılan eylemde kadınlar tencere-tavalarla Dostluk parkından Uğur Mumcu meydanına kadar yürüdü.

Uğur Mumcu Meydanı'nda katılımcılar adına basın açıklamasını CHP Hatay Kadın Kolları Başkanı Fedva Çekmecelioğlu yaptı. Çekmecelioğlu, 17 Ekim'in sadece bir takvim yaprağı değil, "milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itiraz" olduğunu vurgulayarak, "Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür!" ifadelerini kullandı.

"Yoksulluğun bile cinsiyeti var"

Yoksulluğun Türkiye'de bir kader olmadığını, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucu olduğunu belirten Çekmecelioğlu, iktidarın yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçtiğini ve sosyal yardımları "lütuf gibi sunduğunu" öne sürdü.

Çekmecelioğlu, bu sistemin en ağır yükünü kadınların taşıdığını vurgulayarak, "Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var! Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahküm ediliyor" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının sadece %36,8 olduğunu hatırlatan Başkan, sahada görünmeyen kadın emeğinin çok daha fazla olduğunu ancak düzenin kadının emeğini istatistiklerde bile saymadığını dile getirdi.

"Derinleşen adaletsizlik rakamlarla gözler önünde"

Basın açıklamasında ekonomik verilere de dikkat çekilerek, ülkedeki gelir adaletsizliğinin derinliği gözler önüne serildi. Buna göre, nüfusun en yoksul %20'si toplam gelirden yalnızca %6 pay alırken, en zengin %20 pastanın %49'unu alıyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda.Net asgari ücret 22.104 TL'de, en düşük emekli maaşı ise 16.881 TL'de kaldı.

Çekmecelioğlu, bu durumun milyonlarca emekçi ve emekliyi açlık sınırının bile altında yaşamaya mahküm ettiğini belirterek, "Bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur!" şeklinde konuştu.

"Eğitimden koparılan kız çocukları yarının yoksulu"

AKP'nin 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesine rağmen kadınların geçim derdi ve şiddetle boğuştuğunu söyleyen CHP Kadın Kolları Başkanı, "Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor!" diyerek tepkisini sürdürdü. Ayrıca, 4+4+4 eğitim sistemiyle milyonlarca kız çocuğunun eğitimden koparıldığını ifade eden Çekmecelioğlu, "Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor!" uyarısında bulundu.

Açıklama, "Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar! Kadın kazanırsa gelecek kazanılır!" sözleriyle son buldu. CHP'nin yoksulluğu yöneten değil, bitiren bir Türkiye hedefiyle yola çıktığını belirten Fedva Çekmecelioğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını vurguladı.