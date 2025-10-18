Haberler

CHP Kadın Kolları'ndan Yoksullukla Mücadele Günü Etkinliği

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, CHP Kadın Kolları 81 ilde basın açıklamaları düzenleyerek yoksulluk sorununa dikkat çekti. Karabük'te yapılan eylemde başkan Serpil Ovacık, iktidarın sosyal yardımları lütuf gibi sunduğunu ve yoksulluğun toplumda yaygın bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Ayşegül Baylam

(KARABÜK)- 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi. Karabük'te yapılan eylemde CHP Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ovacık "İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı.Ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi!" dedi.

Karabük'teki etkinlikte kadınlar ellerinde dövizler ve boş tencereler ile sloganlar atarak, CHP Karabük İl Binası önünden AK Parti Karabük İl binası önüne kadar yürüdü. Eyleme, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Serpil Ovacık, ilçe başkanları, sivil toplum temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasını okuyan CHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Serpil Ovacık, yoksulluğun artık yalnızca maddi değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı.  Ovacık şunları söyledi:

"Bugün 17 Ekim bir tarih değil, bir itiraz günüdür. İnsanlar açlıkla, işsizlikle, çaresizlikle baş başa bırakılıyor. Çocuklar aç uyuyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor. Bu tablo kader değil, 23 yıllık iktidarın yanlış politikalarının bir sonucudur."

Kadın emeğinin görünmez kılındığını belirten Ovacık, TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca %36,8 olduğunu hatırlattı ve "Kadınlar tarlada, evde, pazarda hayatı sırtlıyor ama emeği istatistiklere bile yansıtılmıyor." dedi.

Ovacık, gelir dağılımındaki uçurumun büyüdüğüne de dikkat çekerek Türkiye'de en yoksul %20'lik kesimin toplam gelirden yalnızca %6 pay alabildiği, en zengin kesimin ise %49'unu aldığı vurguladı.

Ovacık, açlık sınırının 27 bin TL, yoksulluk sınırının 90 bin TL'nin üzerine çıktığı belirterek; 22.104 TL olan net asgari ücretin bu tablo karşısında yetersiz kaldığı ifade etti. Ovacık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yoksulluk artık yönetilen bir durum haline geldi. İktidar bunu bir sosyal yardım sistemiyle lütuf gibi sunuyor ama bu, halkı bağımlı kılan bir düzen. Kadınlar hem ekonomik hem sosyal anlamda en büyük bedeli ödüyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
