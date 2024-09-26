CHP Kadın Kolları, Narin İçin Adalet Çağrısında Bulundu

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - CHP Safranbolu Kadın Kolları, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin için bir araya gelerek açıklama yaptı. Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen, "Yıllardır anlamadınız; canın ve vicdanın siyaseti olmaz. Çocukların canı üzerinden siyaset hiç olmaz. Bu haykırışlarımız siz vicdan sahibi olun diye değil, halkımızdan çalınan adaleti teslim edin diye. Sizlere ağır gelen o koltuklardan siz kalkıncaya kadar, kayıp çocuklarımızın tek tek hesabını soruncaya kadar buradayız" dedi.

CHP Safranbolu Kadın Kolları vahşi bir cinayet sonucu katledilen 8 yaşındaki Narin için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP İl Kadın Kolları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş Sendikası ve vatandaşlar da destek verdi.

"Çocuklarımızı nasıl koruyacağız diye düşünüyoruz"

Handan Göçmen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada 22 yılın gün gün bizi sürüklediği, yüreğimize, vicdanımıza ağır gelen, kabul edemediğimiz bir vahşet için toplandık. Narin'imizi vahşi bir cinayet sonucu kaybettik. Narin için günlerce ağlayan, mezarına notlar bırakan, onu tanımasa da yüreğinde hisseden ve yaşatan, günlerdir her cümlesinin ya başı ya sonu Narin olan 7'den 70'e tüm kız çocuklarının ve kadınların başı sağ olsun. Bu vahşetin gelişinin nasıl olduğunu biliyoruz maalesef. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'küçüğün rızası var', 'bağırsaydı sesi duyulurdu' diyen bu anlayışın bugün geldiği noktanın mimarlarına sesleniyorum; dün, çocuklara yönelik istismarları araştırmayı reddederek bugün Narin'i, Leyla'yı, Hazal'ı, Zeynep'i kara toprağa mahkum etmekten utanmıyor musunuz? 2016 yılından bu yana kaybolan çocuklara ilişkin verilerin olmayışından, bu verileri gizlemekten utanmıyor musunuz? Biz sizin yerinize de utanıyoruz ve sessiz bir şekilde seyirci kalanların yerine uykusuz geceler geçirip çocuklarımızı nasıl koruyacağız diye düşünüyoruz.

"Canın ve vicdanın siyaseti olmaz"

Son iki buçuk yılda toplam 3 bin 364 çocuk önlenebilir sebeplerle hayatını kaybederken, oturduğunuz o koltuklar bir kez bile sizi rahatsız etmedi mi? Adalet Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında çocuk istismarı suçundan açılan dava sayısı 31 bin 216'dır. Türkiye İstatistik Kurumu, 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğunu açıkladı, sonrasına dair, son 8 yıldır kaybolan çocuklara dair ise veri paylaşılmıyor. Görüldüğü üzere Türkiye'de kayıp çocukların sayısı sır gibi saklanıyor. Sadece 2023 yılında çocuk istismarı nedeniyle yargıya geçen dosya sayısı 66 bin. Soruyoruz; 120 haneli köyde 3 savcı ile Narin'e ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü açıklamayan, her şeyi halktan saklamayı düşünmüş olanlara soruyoruz; neden sustunuz? 19 gün o bedeni ruhunuz nasıl taşıdı? Sizin vicdanınıza ağır gelmeyen ama yıllardır öldürülen yüzlerce çocuğun failini, içini boşalttığınız yargıya teslim etmemek için mi sustunuz? Yıllardır anlamadınız; canın ve vicdanın siyaseti olmaz! Çocukların canı üzerinden siyaset hiç olmaz! Bu haykırışlarımız siz vicdan sahibi olun diye değil, halkımızdan çalınan adaleti teslim edin diye. Sizlere ağır gelen o koltuklardan siz kalkıncaya kadar, kayıp çocuklarımızın tek tek hesabını soruncaya kadar buradayız. Narin tek örnek değil ama son olsun diye mücadelemiz."