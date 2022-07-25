CHP Kadın Kolları Myk Üyesi Pehlivan: "Çocuğuna 1 Liralık Çikolatayı Götüremeyenler Var"

CHP Kadın Kolları MYK üyesi Fevziye Pehlivan, Türkiye'nin gerçek tablosunu ev ziyaretlerinde net bir şekilde gördüklerini belirtti. Pehlivan, "İnsanların mutfağında artık kazan kaynamıyor. Ekmek alamayan, çocuğuna 1 liralık çikolatayı götüremeyenler var. Gittiğimiz her yerde bir dokunup bin ah işitiyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları MYK üyesi Fevziye Pehlivan, Malatya'da; Arguvan Uluslararası Türkü Festivali'ne katıldı.

Pehlivan, Arguvan'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Arguvan'da olmak çok güzel bir duygu çünkü özgürlüğümüzü hissettiğimiz bir alandayız. Türkiye ve dünyada tek türkü festivalinin olduğu bir yer" dedi. Pehlivan, şunları söyledi:

"Bundan kısa bir süre önce 75 bininci kadın üyemiz, Z kuşağından Malatya'dan çıktı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, İl Kadın Kolları Başkanımızı ve yeni üyemizi genel merkezimizde ağırladık. Genel Başkanımız, rozetini taktı. İlçe bazında da üyelerimizi tek tek arayarak çalışmalar yapılıyor. Geliyor gelmekte olan, bu iktidarı kadınlarımız yolcu edecek."

"EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN İNSANLAR VAR"

Pehlivan, sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gerçek tablosunu evlerde görebiliyoruz. İnsanların mutfağında artık kazan kaynamıyor. Ekmek alamayan, çocuğuna 1 liralık çikolatayı götüremeyenler var. Bir dokunup bin ah işitiyoruz. Aile desteklerimizi anlattığımız zaman, 'Bizi kurtarın, tek umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi' diyenlerden tutun da 'Evet biz yaptık ama bir an önce sandık ' diyenler... Çünkü insanların artık alım gücü yok. Elektriği kesilen, evine ekmek götüremeyen insanlar var. Çocuğunun istediği çikolatayı alamadığı için evine geç giden insanlar var. Onun için hemen sandık ve seçim diyoruz. İktidarımızda bu yokluk ve yoksulluğu bitireceğiz. Aile destekleri sigortamızla beraber hayata geçirdiğimizde herkes rahat ve refah bir şekilde yaşayacak.

"SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLDUK"

Türkiye'de ciddi anlamda bir dönüşüm yaşanıyor. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka 81 il ziyaretini bitirdi, şimdi ilçe bazlı çalışıyor. Artık iktidarın gittiğini, mevcut yapının yoksullaştırdığını gördük. Yoksulluğun haritasını çıkarttık. 'Yaşam Hak' projemizle şiddete uğrayan kadınlarımıza ulaşıyoruz. Bu kadınlarımıza hem hukuksal hem de psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Türkiye'de ciddi anlamda sıkıntıların yaşandığını ancak görünür kılamadıklarını gördük. Sessiz çoğunluğun sesi olduk. Bu bizim iktidarımızda çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Biz ülkeyi yönetmeye hazırız. Yaptığımız tüm çalışmalarsa toplumun sorunlarını biliyoruz. Bu noktada çözüm yollarımız hazır, projelerimizi de ürettik. İlk seçimde iktidara gelir gelmez hayata geçireceğiz."

ANKA / Yerel