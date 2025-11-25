Haberler

CHP Kadın Kolları: Kadına Yönelik Şiddet Erkek Egemen Zihniyetten Kaynaklanıyor

CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin artışını ve nedenlerini değerlendirerek, erkek egemen zihniyetin ve siyasi kararların bu durumu beslediğini vurguladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Zümran Ertürk, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmaması gerektiğini eleştirdi.

(MUĞLA) - CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin kaynağının "erkek egemen zihniyet" ve siyasi kararlar olduğunu belirtti.

CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Zümran Ertürk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin Türkiye'de vahim boyutlara ulaştığını belirtti.

OECD verilerine göre Türkiye'nin kadına şiddet oranlarında birinci sırada olduğuna işaret eden Ertürk, kadın cinayetlerinin bireysel bahanelerle değil "erkek egemen zihniyetle" bağlantılı olduğunu söyledi.

İktidarın dili ve siyasi kararlarının bu şiddeti beslediğini savunan Ertürk, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini ve 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanmamasını eleştirdi.

Ertürk, CHP'nin yürüttüğü "Siyah Mektuplar" kampanyasının kadınların çığlığını ortaya koyduğunu belirterek, "Hiçbir kadın çığlığı artık bir erkeğin iki dudağı arasında kaybolmayacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
