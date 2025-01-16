CHP Kadın Kolları Eskişehir'de 'İktidara Kırmızı Kart' Eylemi Düzenledi

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Kadın Kolları tarafından, Çarşamba Pazarı'nda "İktidara Kırmızı Kart Gösteriyoruz" eylemi yapıldı. CHP'liler vatandaşa kırmızı kart dağıttı.

CHP Eskişehir İl Kadın Kolları, Çarşamba pazarında "İktidara kırmızı kart gösteriyoruz" diyerek eylem yaptı. Eyleme CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da destek verdi. "Artık yeter seçim istiyoruz" diyerek pazar içine yürüyüş yapan CHP'liler hem vatandaşın ve pazarcının derdini dinledi hem de kırmızı kart dağıttı.

Vatandaşın yerel seçimlerde iktidara sarı kart gösterdiğini, yapılacak ilk erken genel seçimde de kırmızı kart göstereceğini söyleyen Talat Yalaz şu ifadeleri kullandı:

"İktidar bu kötü yönetimin bedelini sandığa gömülerek ödeyecek"

"Genel başkanımızın çağrısı üzerine bugün kırmız kart adı altında başlattığımız kampanyayı çarşamba pazarında vatandaşlarımıza sunduk. 31 Mart seçimlerinde genel başkanımızın da defaten ifade ettiği gibi halkımızı sarı kart göstermeye davet etmişti. Halkımız bu çağrıya kulak verdi. Genel seçimler üzerinden seneyi devriyesi geçmeden yapılan yerel seçimlerde iktidara güvenmediğini, iktidarın vaatlerinin hiç birini gerçekleştirmediğini bir uyarı mahiyetine sarı kart göstererek AKP'yi ilk defa Türkiye'nin ikinci partisi yapıp CHP'yi birinci parti yaparak gösterdi.

Futboldan biliyoruz birinci sarı kartı gördükten sonra gereğini yerine getirmeyen, ihalelere, ihmallere devam edene kırmızı kart gösterilir. Biz sadece halkın sesine halkın sözüne tercüman oluyoruz. Halk bugün hayat pahalılığı altında yaşam koşullarının gün geçtikte zorlanıyor olması gerçeği altında ezilmeye devam ediyor. ve yürekten bir erken seçim hasretiyle, beklentisiyle kırmızı kart diyor. Biz vatandaşa sorduk. Vatandaş kırmızı kart dedi. Yapılacak ilk erken genel seçimde iktidar bu kötü yönetimin bedelini sandığa gömülerek ödeyecek. Halkımız böyle diyor."

"En çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor"

Ekonomik sıkıntılardan en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini söyleyen CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, "İktidara kırmızı kart göstermek için Çarşamba pazarında buluştuk. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumundan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Bizler de bugün onların sesi olmak istedik. Özellikle kadınlarımız çocuklarının beslenme çantasına artık ne koyacağını bilmiyorlar. Pazara çıktıklarında pazar arabaları maalesef artık dolmuyor. Bizler burada kadın arkadaşlarımızla birlikte yeter artık kırmızı kartımızı gösteriyoruz" dedi.