CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. İzmir Olağan İl Kongresi'nde Çağatay Güç, il başkanı olarak seçildi. Kongrede 650 delegeye karşılık 510 delege oy kullandı ve Güç geçerli oyların büyük bir bölümünü alarak yeni başkan oldu.
(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. İzmir Olağan İl Kongresi tamamlandı. Kongrede sandıkların açılmasıyla birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç seçildi.
Kültürpark içindeki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda "Tek Yürek İktidara" sloganıyla gerçekleştirilen kongrede, yaklaşık bir saat süren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre 650 il delegesinden 510'unun oy kullandığı kongrede, Güç geçerli 473 oyun 447'sini alarak il başkanı seçildi.
Kaynak: ANKA / Yerel