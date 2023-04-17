CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Esnafın Derdini Dinledi… Kebapçı Ali Özbay: "Vatandaş Artık Porsiyon Yemiyor Dürüm Yiyor. Porsiyon Dönemi Bitti"

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ziyaret ettiği kebapçı Ali Özbay, artan hayat pahalılığı nedeniyle iş yapamadıklarını belirterek "Vatandaş artık porsiyon yemiyor, dürüm yiyor. Porsiyon dönemi bitti" diye dert yandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi saha çalışmalarını sürdüren CHP İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir 1'inci bölgede çalışmalarını sürdürdü. Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçim ofisi açılışının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir ile birlikte esnafları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

"TEK ÇAREMİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ"

Ziyaretler sırasında bir kebapçıya giren Başkan Şenol Aslanoğlu'na işletme sahibi Ali Özbay, sıkıntılarını anlattı. Kebapçı Ali Özbay, "Şu soğandan mümkünse bizi kurtarın. Şu elimdeki soğan 15 lira. İkinci olarak bir de adalet istiyoruz adalet artık gelsin. Bu BAĞ-KUR'lulara bu zulüm yeter. 23 yıldır BAĞKUR'umu yatırıyorum. Burada çalışan emekli oldu ben olamadım. Kurtarın bizi bu dertten tek çaremiz sizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

"KARNIM DOYSUN YETER DİYOR"

Özbay, Aslanoğlu'nun "Etleri geçen yıl kaça satıyordunuz bu yıl kaça satıyorsunuz?" sorusuna ise kebapçı Ali Özbay, "Adana kebap dürümünü geçen yıl 25 liradan satıyorduk şimdi 50 TL oldu. O da biz ucuz satıyoruz. Geçen yıla oranla biz daha güzel para kazanıyorduk. Gün geçtikçe artık geriye gidiyoruz. Adam geliyor burada porsiyon yiyecek ama porsiyon yemiyor dürüm yiyor. Dürüm daha avantajlı 'karnım doysun yeter' diyor. Biz eskiden porsiyon satardık porsiyon dönemi bitti" yanıtını verdi.

Kira fiyatlarının da geçen yıl 4 bin olduğunu ancak bu yıl 8 bine çıktığını söyleyen Esnaf Özbay, "Elektrik faturası başka bir dert şu an biz kira ödüyoruz kira kadar da elektrik faturası ödüyoruz" dedi.

"KARŞIMIZA SÜREKLİ BİR PROBLEM ÇIKIYOR"

Öte yandan ziyaretleri sırasında bir tekel büfesine giren Aslanoğlu, büfecinin de derdini dinledi. Esnaf, "Bir şekilde bize sürekli kısıtlamalar getiriliyor. Sürekli bir problem zaten ekonomi yerle bir, biz ne yapacağız bilmiyorum. Buna bir çözüm getirilsin istiyoruz" dedi.

Şans oyunlarına da ilginin azaldığına dikkat çeken esnaf, "Şans oyunları sürekli devrediyor. ve halk düşünüyor kime devroluyor bu diye. Sürekli bir laf ortada dönüyor" ifadelerini kullandı.