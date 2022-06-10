CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Lagün Kitap Günleri'nde Küçükçekmecelilerle Buluştu - Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Lagün Kitap Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'deki siyasal gelişmeleri ve gündemi değerlendiren siyasetçi ve yazar Yunus Emre, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayarak, Küçükçekmeceliler'le sohbet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Lagün Kitap Günleri'ne konuk oldu.

Türkiye'deki siyasal gelişmeleri ve gündemi değerlendiren Emre, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2017 yılında yepyeni bir ortama girildi. Bir anayasa değişikliği referandumu yapıldı ve bu değişim Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırdı. Türkiye'de bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde bu var. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da Türk Tipi Başkanlık dendi ama Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran temel hak ve özgürlükler açısından gerilemesine sebep oldu. Olağanüstü hal koşulları altında yapıldı. Anayasa hukukçularının sorgusuz sualsiz üniversiteden atıldığı halkın doğru bilgilenme imkanının olmadığı bir referandumdu. Sonrasında yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalkmış oldu. Çağdaş demokrasilerde bu üç devlet işleminin ayrı olması gerekir."

"TÜRKİYE'Yİ BU KARANLIKTAN ÇIKARACAK BİR KADROYA SAHİBİZ"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatıldığını söyleyen Emre, şöyle devam etti:

"Bir ülke için bu feci bir durumdur. Bunun anlamını Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin olmadığının uluslararası alanda tescili demektir. Geçtiğimiz aylarda 6 parti bir araya gelerek, Türkiye'yi nasıl bir demokratik geleceğe taşıyacağımızı ortaya koyduk. Buraya kadar da kolay gelmedik. Çok ağır bedeller ödendi. Çok zorluklar yaşandı. Önümüzdeki seçimlere güvenle bakıyoruz. Memleketin hali çok kötü. Ekonomik durumu anlatamaya gerek yok. Hem hayat pahalılığı, gençlerin işsizliği, borçlanma bakımından … Takipteki alacaklılar 23 milyonu geçmiş durumda. Kötü bir manzara var. Bu konuda iyi bir hazırlık içindeyiz. İyi bir kadroya sahibiz. Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracak bir kadroyu sahibiz. Büyük bir umudumuz var. Bu umudumuzun kaynağı sizlersiniz. Demokrasi talep eden milyonlarca insanımız var. Bu karanlığı yırtıp atacağız. Az kaldı diyoruz."

"KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BU ETKİNLİĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Söyleşinin ardından katılımcılarla sohbet eden Yunus Emre, 15 yıla yakın Atakent Mahallesi"nde yaşadığını belirterek, "Lagün Kitap Günleri'ni çok önemsiyorum. Türkiye'de belediyecilik dendiği zaman hem akla şehircilik geliyor ancak kültür- sanat edebiyat araştırma gibi meseleler de belediyecilik açısından çok önemli. Bu etkinliğin Küçükçekmece'de gerçekleşiyor olması mutluluk verici bir gelişme. Bunların kendini aşarak devam etmesini diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel