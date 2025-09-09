CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Kayyum Atanmasına Tepki

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren KESK ve İHD, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanması, siyasal çoğulculuğa ve seçme-seçilme hakkına açık bir saldırıdır. Bu hukuk dışı müdahale derhal geri çekilmelidir." açıklamasında bulundu.

Kars KESK Şubeler Platformu ve Kars İnsan Hakları Derneği (İHD), CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Kars Eğitim Sen İl Başkanı Hakan Topçu, İHD Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç'ın da katıldığı basın açıklamasında, siyasal iktidarın, hukukun üstünlüğünü ve demokratik teamülleri yok sayarak, yargıyı araçsallaştırmak suretiyle sandığın meşruiyetini aşındırmaya devam etmekte olduğunu söyledi.

Hakan Topçu okuduğu basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kayyum uygulaması, yalnızca sandığın ve halkın iradesinin gaspı değil; aynı zamanda tekçi, otoriter bir siyasal rejimin tahkim edilmesidir. Bu uygulama, anayasal düzenin ve demokratik siyaset alanının tahribatına yönelmiş bir darbe pratiğidir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla kayyum atanması, siyasal çoğulculuğa ve seçme-seçilme hakkına açık bir saldırıdır. Bu hukuk dışı müdahale derhal geri çekilmelidir.

CHP İl binasının polis ablukasına alınması, hukuksuz gözaltılar ve valiliğin gösteri toplantı yasağı demokrasinin nasıl bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kayyum darbesi ve peş peşe gelen yasaklar yalnızca bir partiye değil halkın iradesine yönelmiş doğrudan bir saldırıdır. Demokratik siyaseti işlevsiz hale getirme girişimleri ülkeyi karanlık bir otoriter rejime mahküm etme çabasından başka bir şey değildir. Bu halk iradesine darbe ve demokratik siyaseti susturma girişimidir. KESK ve İHD olarak, halkın demokratik iradesine ve seçme-seçilme hakkına yönelik her türlü tasarrufu reddediyor; kayyum politikalarına karşı demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."