CHP İstanbul İl Kongresi Mahkeme Kararıyla Durduruldu

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkeme, kongre seçimlerinin yapılmasının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. CHP yönetimi, olağanüstü kongre için hazırlık yapıyordu.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurma kararı, CHP yönetimine bir heyet tarafından bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilip Gürsel Tekin'in kayyum olarak İl Başkanlığı'na atanmasına karşı olağanüstü kongresini gerçekleştirecekti. Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği ifade edildi. Mahkeme kararının ardından bir heyet, CHP İstanbul İl Kongresini durdurma tebliğiyle kongreinin yapıldığı Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'ne geldi. Heyet ile CHP'lilerin görüşmesi devam ediyor. - İSTANBUL

