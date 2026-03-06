Haberler

CHP Isparta İl Örgütü, Atatürk'ün Isparta'ya Gelişinin 96'ncı Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Isparta İl Örgütü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İl Başkan Vekili Nihal Özveren Yaşar, Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaptı.

CHP Isparta İl Örgütü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kaymakkapı Meydanı'nda açıklama yaptı. İl Başkan Vekili Nihal Özveren Yaşar, Atatürk'ün ziyaretinin Cumhuriyet'in Anadolu'da kök salmasının önemli bir simgesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin geleceğinin akıl, bilim ve özgür yurttaş iradesiyle şekilleneceğini söyledi.

CHP Isparta İl Örgütü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'yı gelişinin 96'ncı yıl dönümü sebebiyle Kaymakkapı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. İl Başkan Vekili Nihal Özveren Yaşar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin geleceği; aklın, bilimin ve özgür yurttaş iradesinin rehberliğinde şekillenecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart tarihinde Isparta'ya gelişi, millet egemenliğine dayalı Cumhuriyetimizin Anadolu'da kök salışının tarihsel bir nişanesidir. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı; Cumhuriyet'in kurucu değerlerine daha sıkı sarılmaktır. Laik hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, özgür basın, bağımsız yargı ve sosyal adalet; bir tercih değil, Cumhuriyetimizin varlık sebebidir. Atatürk'ün halkla kurduğu doğrudan bağ, halkın iradesini siyasetin merkezine koyan anlayışın en açık ifadesidir. Bizler ana muhalefet partisi olarak; Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasiye, liyakate ve sosyal devlete dayalı bir yönetim anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, millet iradesinin üstünde değildir. Türkiye'nin geleceği; aklın, bilimin ve özgür yurttaş iradesinin rehberliğinde şekillenecektir. 6 Mart yıl dönümünde bir kez daha vurguluyoruz; Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak sadece anmakla değil, demokratik Cumhuriyet'i kararlılıkla savunmakla mümkündür. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

