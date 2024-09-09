CHP İlçe Başkanı Tören Sırasında Fenalaştı

Samsun'da, CHP'nin 101. yıl kutlama programında fenalaşan ilçe başkanına ilk müdahaleyi törende bulunan CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan yaptı. İlçe başkanı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, basın açıklamasında bulundu. Özdağ, basın açıklamasının ardından CHP çelengini Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Çelenk sunumu sırasında CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Telatar'ın yanına koşan ilk isim ise CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan oldu. Milletvekili Çan, ambulans gelene kadar Telatar'a ilk müdahaleyi yaptı.

İhbarın ardından 10 dakika içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilçe başkanı Telatar'ı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Telatar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN