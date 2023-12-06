CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Boyacı, Ödemiş Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Erdem Boyacı, Ödemiş Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Boyacı, "Hep birlikte çok daha güzel bir Ödemiş'i sanatla, emekle, eşitlikle, adaletle başaracağımıza inanıyorum. 30 yıldır üst üste seçim alamadık. Bu sefer alacağız" dedi.

CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Erdem Boyacı, Ödemiş Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Boyacı, "Hep birlikte çok daha güzel bir Ödemiş'i sanatla, emekle, eşitlikle, adaletle başaracağımıza inanıyorum. 30 yıldır üst üste seçim alamadık. Bu sefer alacağız" dedi.

Avukat Erdem Boyacı, 31 Mart seçimlerinde Ödemiş Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu dün CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker'e teslim etti. CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Boyacı, memleketi olan Ödemiş'te şu açıklamayı yaptı:

"30 YILDIR ÜST ÜSTE SEÇİM ALAMADIK. BU SEFER ALACAĞIZ"

"Bu aşamada istifa ya da istifa niyet mektuplarının kabul edilmesinin sorun olmayacağı söylendikten, akşam 9'dan sonra aday olma kararı vermek zorunda kaldım. Buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok daha güzel bir Ödemiş'i sanatla, emekle, eşitlikle, adaletle başaracağımıza inanıyorum. 30 yıldır üst üste seçim alamadık. Bu sefer alacağız."

EKER: BAŞARACAĞIZ

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ise şöyle konuştu:

"Bu partimizin birliktelik yarışı. Tabii ki aday adaylarımızın hepsi birbirinden değerli. Sonuçta bu görev verilecek bir kişi var ve bunun sonucunda ben öyle düşünüyorum ki artık geçmişe bakmadan, geleceğe bakarak hepimiz var gücümüzle çalışacağımıza inanıyorum. Başaracağız."

ERDEM BOYACI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Erdem Boyacı, ilk ve orta nimini Ödemiş'te tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Boyacı, 2019 yerel seçimlerinde; seçim işlerinden sorumlu genel merkez yetkilisi ve Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 yılında yenilenen İstanbul yerel seçimlerinde Çatalca bölgesinde itiraza yetkili İzmir İl Örgütü'nü temsilen CHP yetkilisi olarak çalıştı. Boyacı, 2020-2023 dönemi İzmir İl Disiplin Kurulu üyesi olarak yer aldı. 14-28 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ödemiş SKM ve İlçe Seçim Kurulu üyesi olarak görev alan Boyacı, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmişti.