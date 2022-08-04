CHP İl Başkanı Saygın'dan Başkan Vahap Akay'a Ziyaret - Haberler

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CHP İl Başkanı Saygın'dan Başkan Vahap Akay'a Ziyaret

CHP İl Başkanı Saygın'dan Başkan Vahap Akay'a Ziyaret

Tekirdağ CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve beraberindeki heyet, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’a makamında ziyarette bulundu.

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Tekirdağ CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve beraberindeki heyet, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a makamında ziyarette bulundu.

İl Başkanı Saygın'ın Belediye ziyaretine; Çerkezköy CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ile birlikte partililer de katıldı. Belediye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Saygın, "Çerkezköy Belediye Başkanımızın yaptığı başarılı işler ve hayata geçirdiği projeler bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Çalışmalarını ilgiyle takip ediyor ve kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay ise "İl Başkanımız Sayın Şener Zeynel Saygın'a ve yönetimine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine devam eden çalışmalarımızı, yapacağımız projeleri anlatarak, görüş alış verişinde bulunduk. Son derece yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Vahap Akay Çerkezköy Tekirdağ Yerel Haberler

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