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CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 Şüpheliye 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 Şüpheliye 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor
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CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında, polise mukavemet ve yaralama suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilere toplamda 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheli hakkında, adliye önünde 'polise mukavemet ettikleri, tekme ve yumruklarla saldırdıkları' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Çelik'in 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik"in de arasında bulunduğu 26 şüpheliye yönelik 31 Ocak 2025 tarihinde adliye önünde 'polise mukavemet ettikleri, tekme ve yumruklarla saldırdıkları' iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 5 polis memuru 'müşteki', aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin de arasında olduğu toplanan kalabalığa ekiplerce dağılmaları konusunda uyarı yapıldığı, dağılmaları amacıyla müzakere yapıldığı, şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hattı itmek, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri yer aldı.

1 polis memurunun yarasının 'kemik kırığı' şeklinde olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri, vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları, çağrı üzerine toplanan ve birlikte hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin müşterek fail oldukları ve kamu görevlisi polisin görevini yapmaya engel olmak amacıyla cebir kullandıkları ve yaralan müşteki polis memuru M.Y.'nin yarasının kemik kırığı şeklinde olduğuna dair rapor hazırlandığı kaydedildi.

Binlerce liralık zarar tespiti

İddianamede ayrıca, 12 adet çevik kuvvet boy kalkanı ve 2 adet personel kaskının zarar gördüğü, zarar tespit tutanağına göre çevik kuvvet boy kalkanlarının maliyetinin bin 920 euro (yaklaşık 84 bin TL), kaskların ise 4 bin lira olduğu ifade edildi.

15 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 26 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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