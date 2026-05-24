Ankara Valiliğinden CHP Genel Merkezi için emniyete talimat

Ankara Valiliği, mahkeme kararı gereği CHP Genel Merkezi'nin yetkililere teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için yaptığı talebin ardından mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
